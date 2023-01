Nudité en ligne : Meta, Instagram et Facebook sommés de lâcher du lest ?

C’est une décision du conseil de surveillance du groupe Meta qui va faire bouger les lignes. Ce comité, indépendant, a été fondé en 2019 pour évaluer et analyser les décisions du groupe en matière de modération et de politique d’utilisation. Cet organisme a la capacité de casser les choix des équipes d’Instagram et Facebook, mais aussi de recevoir des plaintes d’usagers des plateformes.

Le conseil de surveillance à la manœuvre

Dans ce cadre, un couple américain avait porté à la connaissance du conseil de surveillance une censure ayant eu lieu en 2021 et en 2022. En cause, des photos de la poitrine dévêtue d’une personne transgenre sur Instagram. Le but de cette publication : sensibiliser la communauté et financer une chirurgie esthétique dans le cadre d’une transition de genre.

Cachez ce sein que je ne saurais voir

Logiquement, de la nudité chez Facebook, c’est impensable. Ces publications ont été assimilées à du racolage par les équipes de modération, puis bloquées dans la foulée. Cela suite à une succession de signalements, parce que oui, la communauté est souvent tout aussi puritaine que les plateformes elles-mêmes.

On est habitués à la politique du groupe en matière de nudité. Si un homme peut s’afficher torse nu sans problème, il est presque impensable pour une femme de montrer sa poitrine sur les réseaux du groupe Meta. Une politique stricte, à tel point que même des publications de musées se sont retrouvées bloquées.

Meta banned the image, but the couple won their appeal and the photo was restored online.

Meta will rely on “human reviewers” who will be tasked with “quickly assess[ing] both a user’s sex, as this policy applies to ‘female nipples,’ and their gender identity,” the board said. pic.twitter.com/v7ObKQKBrt — 📚The Story Teller (@I_am_the_Story) January 19, 2023

Meta doit revoir sa copie

Mais cette fois-ci, Facebook et Instagram vont devoir changer leur politique de modération. Après des mois de procédure, le conseil de surveillance vient de rendre un avis en faveur du couple. Pour le comité, Meta doit revoir ses règles concernant la nudité. Celles-ci seraient trop subjectives, difficiles à suivre et ne prennent pas suffisamment en compte les personnes non binaires ou transgenres.

Facebook and Instagram could soon free the nipple! Meta’s board has recommended that Facebook & Instagram change their adult nudity and sexual activity community standard to reduce the barriers to expression for women, trans, and gender non-binary people 👏#FreeTheNipple #Meta pic.twitter.com/9to6qYvhHg — Curiously (@CuriouslyMedia) January 19, 2023

Alors, est-ce qu’Instagram et Facebook vont sortir de leur pudibonderie dans les prochains mois ? Rien n’est moins sûr. Il ne faut pas oublier que les plateformes américaines ont toutes un point commun : une modération prude et stricte. De Twitch à YouTube, les règles évoluent depuis quelques années vers un contrôle plus strict du contenu.

Ce qui est quand même fameux dans cette histoire c’est que c’est une plainte de personnes transgenres qui a fait réfléchir la très « woke » Meta. Les photos de femmes qui allaitent étaient depuis longtemps la cible des censeurs…