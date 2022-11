Novaflix : la seule et unique adresse du Netflix pirate !

Lancé fin 2021, il n’aura pas fallu longtemps à Novaflix pour se faire une réputation auprès des Internautes. Véritable Netflix gratuit et « open bar », Novaflix propose des films et des séries en pagaille à regarder. Banni de France, nous vous expliquons comment accéder au site…

À l’instar de YggTorrent qui a été banni du Web français pour des considérations de droits d’auteur, le site Novaflix n’a pas traîné à se retrouver sur la touche. Vous le savez, il n’y a plus besoin d’une décision d’un juge pour censurer un site et Novaflix en a dernièrement fait les frais. En allant sur le site www.novaflix.io, on se retrouve devant une erreur. C’est le même topo qu’avec YggTorrent, le tracker BitTorrent qui joue à cache-cache avec les autorités depuis des années.

N’essayez pas d’autres adresses pour Novaflix, vous allez tomber sur des sites qui surfent sur la notoriété de la plateforme pour gratter l’argent des publicités.

Novaflix : accessible uniquement avec un VPN

Il existe pourtant une solution imparable pour accéder au contenu de Novaflix : un VPN. En prenant une IP allemande, suisse ou belge (ça ne sert à rien d’aller plus loin), le site fonctionnera : c’est magique ! Si vous n’avez pas de VPN, nous vous conseillons CyberGhost parce que un des plus performants et que c’est le moins cher (2,03 €/mois seulement), mais libre à vous d’en choisir un autre, vous retrouverez les meilleurs dans notre sélection des meilleurs VPN.

Mais que trouve-t-on sur Novaflix ?

Novaflix c’est le Netflix du pauvre avec des films et des séries en pagaille. C’est en HD et il est possible de choisir entre les versions VF et VOSTFR. Choisissez votre programme, votre lecteur vidéo (installez Adblock pour ne pas être importuné par les pubs), et c’est tout ! Vous n’êtes même pas obligé de vous inscrire. Vous avez aussi accès à un résumé et à la note IMDb. Il n’y a rien de plus simple et c’est aussi disponible sur mobile.