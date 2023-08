Nouveautés Xiaomi : Mix Fold 3, Cyberdog 2, Pad 6… Toutes les innovations !

Le 14 août dernier, Lei Jun, dirigeant de Xiaomi, a tenu la conférence annuelle de la marque au China National Convention Center. Une grande messe qui permet au fabricant chinois d’annoncer, chaque année, les produits à venir sur le marché. Au programme de 2023, des smartphones classiques, mais aussi pliants, des tablettes et même un robot.

Xiaomi mise sur la R&D et l’IA

Qui dit conférence annuelle dit, logiquement, grand discours sur les valeurs de la marque. Lei Jun a donc pris le temps de rappeler les engagements de Xiaomi : mettre la technologie au service de l’humain, préparer le futur, être au premier rang du changement… Des grands poncifs habituels dans le monde de la tech, auxquels s’ajoutent les enjeux stratégiques de Xiaomi pour les prochaines années.

La marque a donc pris un tournant radical vers les technologies IA tout en investissant des montants faramineux dans la R&D. En 2022, le budget dédié à la recherche représentait ainsi près de 40% des postes de dépenses de Xiaomi. La marque prévoit d’investir 100 milliards de dollars d’ici à 2026.

Xiaomi Mix Fold 3 : la grosse annonce de l’évènement

C’était sans doute la révélation la plus attendue par les aficionados de la marque, quel avenir pour la gamme des Mix Fold ? Après deux premiers modèles réservés au marché chinois, la troisième génération ne semble toujours pas s’adresser aux consommateurs européens. Pour autant, le modèle s’annonce intéressant.

Avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2, un système de refroidissement propriétaire, une batterie de 4800 mAh, une recharge 67 Watts filaire (50 Watts par induction) et un système photo de 4 objectifs signé Leica (capteur principal IMX800 50 MP focal 23 mm – ultra grand-angle 12 MP 15 mm – un téléobjectif x3 stabilisé de 10 MP 75 mm et un autre zoom x5 à 10 MP). Le Mix Fold 3 est pensé pour être le flagship de la marque sur la saison 2023/2024. Annoncé le 16 août dernier pour une sortie en octobre sur le marché chinois, ce nouveau modèle ne devrait pas, encore une fois, être rendu disponible autre part dans le monde.

Les autres annonces de Xiaomi

Si le Mix Fold 3 était au cœur des attentes, la marque chinoise avait plus d’une carte en main. Lei Jun a donc pu révéler d’autres produits à venir sur le marché chinois. Tout d’abord, la Smart Band 8 Pro, nouvelle génération haut de gamme de la montre connectée Xiaomi. La Pad 6, tablette de la marque, a aussi été dévoilée, avec une fiche technique assez convaincante. Le Redmi K60 Ultra, quant à lui, a su convaincre. Annoncé le 14 août lors de la conférence et mis en vente le 16 août, il s’est vendu à près de 220 000 exemplaires en quelques minutes.

Enfin, Xiaomi en a profité pour présenter la nouvelle version de son compagnon robotique, le CyberDog 2. Son design se veut plus proche d’un vrai chien et son système embarqué est renforcé. 19 capteurs principaux, une IA améliorée, des caméras de pointe et 12 servomoteurs de nouvelle génération sont au programme de ce canidé robotique.

Encore une fois, tous les produits annoncés ne le sont que pour le marché chinois. Il est cependant possible, pour certains d’entre eux comme la tablette Xiaomi Pad 6, de passer par de l’importation.