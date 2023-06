Nouveautés Android 14 : quelles fonctionnalités pour la troisième bêta ?

Google vient de déployer la version 3 d’Android 14 Bêta, une étape synonyme de version stable pour la plateforme. Dorénavant, les APIs ainsi que les interactions liées aux applications resteront figées jusqu’à la publication de la version finale de l’OS. Un jalon qui permettra sans doute aux équipes de se concentrer sur les améliorations ainsi que les corrections de bugs.

Au programme de cette mise à jour, on retrouve des améliorations sur de nombreux axes, allant de la sécurité jusqu’à la qualité de l’expérience utilisateur. Google a ainsi ajouté un indicateur de charge plus visible en haut à droite de l’écran, lorsque le smartphone est branché.

En complément, la nouvelle version d’Android 14 amène un lot d’icônes au design amélioré, avec plus de couleurs vives, mais moins de contraste. Le système d’exploitation bénéficie aussi de nouvelles options d’accessibilité, comme la possibilité pour les utilisateurs malvoyants d’augmenter la taille des polices à 200%.

Un outil important devrait aussi arriver dans les prochaines semaines de développement d’Android 14. En effet, Google se prépare à implanter dans son système d’exploitation une suite de fonctionnalités destinées à surveiller l’état de santé de la batterie de votre smartphone. Nombre de cycles de charge, âge et date de fabrication de la batterie, politique de recharge, état de santé… Une suite d’outils déjà présente sur iOS qui s’avérera utile pour beaucoup d’utilisateurs d’Android.

I bought a used Pixel 7 Pro recently and thought it was a shame that Google's battery health feature hasn't been released.

It'd be nice to see how many charge cycles it's had or the estimated % of its original capacity. Fortunately, Google's made it possible in Android 14! 🧵 pic.twitter.com/KXGtLwhJtU

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023