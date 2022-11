Nouveauté WhatsApp : votre compte sur plusieurs téléphones

WhatsApp est la messagerie reine depuis des années sur mobile. Elle avait déjà déployé une option pour y avoir accès sur navigateur et donc sur ordinateur, ce qui était déjà très pratique. Il restait pourtant une fonctionnalité que tout le monde attendait, mais qui a mis du temps à arriver : celle qui permettrait de connecter deux appareils Android avec le même compte. Sortez le champagne, elle est enfin là !

Il était en effet jusque-là impossible de le faire avec un seul numéro de téléphone alors que c’était faisable avec d’autres messageries comme Telegram par exemple. Les développeurs de WhatsApp ont donc travaillé à changer les choses et cette possibilité existe aujourd’hui. La fonction n’est toutefois disponible pour l’instant qu’aux personnes inscrites au programme bêta, mais elle sera peu à peu ouverte à tous les utilisateurs. Il faudra alors posséder la version 2.22.24.18, la dernière publiée sur le Google Play Store.

WhatsApp companion mode allows users to link two phones with the same number.https://t.co/Jh5b77F9ST

— mysmartprice (@mysmartprice) November 14, 2022