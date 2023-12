Nouveauté WhatsApp : la HD pour les photos de Statut ?

Utilisez vous le Statut WhatsApp ? Derrière ce nom un peu obscur, se cache en fait une fonctionnalité très proche des stories Instagram. L’utilisateur peut partager un contenu éphémère (texte, image, vidéo, GIF…) pour raconter sa journée ou son état d’esprit du jour. Si la messagerie avait augmenté les capacités de cette option en début d’année, il n’était toujours pas possible d’y partager des photos en HD. Après avoir activé cette possibilité pour le reste des fonctionnalités WhatsApp, le partage d’images en haute définition va donc bientôt être disponible pour les Statuts !

Comme très souvent quand on parle de WhatsApp, c’est le blog spécialisé WABetaInfo qui nous donne l’information. En scrutant les fichiers de la mise à jour WhatsApp Android 2.23.26.3, les équipes du blog ont confirmé l’arrivée imminente du partage de photos, mais aussi de vidéos, en HD directement dans les Statuts.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.26.3: what's new?

WhatsApp is working on a feature to send high-quality photos and videos to status, and it will be available in a future update of the app!

🔗 https://t.co/DTKqC5ZMse pic.twitter.com/JM9U00jbdC

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 6, 2023