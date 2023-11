Nouveauté WhatsApp : deux profils, deux photos, deux pseudos ?

Alors que WhatsApp vient de déployer une refonte graphique d’ampleur, suite à l’adoption de Material Design 3, l’application continue à mettre à jour ses fonctionnalités et options. On le sait, le renforcement de la confidentialité est l’un des axes principaux des équipes Meta pour la messagerie ; chose qui se confirme à nouveau dans cette mise à jour.

Une option pour renforcer la confidentialité

Comme toujours pour WhatsApp, c’est le site WABetaInfo qui a découvert la future fonctionnalité dans la bêta 2.23.24.4 de l’application. Celle-ci va permettre à l’utilisateur de paramétrer une photo de profil secondaire ainsi qu’un nom de profil alternatif. Cette possibilité est avant tout destinée à renforcer la confidentialité des utilisateurs de WhatsApp, notamment ceux qui en ont un usage professionnel. Selon les informations du site, cette mise à jour permettra aussi de décider quels contacts pourront voir le profil principal, idem pour le profil secondaire. Ainsi, le profil alternatif pourra servir de façade publique à votre compte WhatsApp, en étant le seul visible pour les interlocuteurs ne faisant pas partie de votre liste de contacts.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.4: what's new?

WhatsApp is working on an alternate profile privacy feature, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/MiZWTqtxrU pic.twitter.com/SFDUSEFsK3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 31, 2023