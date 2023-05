Nouveauté WhatsApp : comment modifier un message après son envoi ?

L’application de messagerie WhatsApp vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité. Dorénavant, il sera possible pour les utilisateurs de corriger un message envoyé en toute simplicité. Parfait pour camoufler une faute ou changer le sens de votre texte. Cette option vient donc enrichir l’interaction a posteriori avec les correspondances, rejoignant ainsi la fonctionnalité de suppression d’un message envoyé.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023