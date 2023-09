Nouveau WiFi 7 : quand et comment en profiter ?

À peine le temps de s’installer pour les WiFi 6 et 6E que leur successeur est déjà sur la ligne de départ. Le WiFi 7 n’en est qu’à ses premiers pas et il impressionne déjà par les performances annoncées. On fait le point sur cette nouveauté.

Comme pour toutes les normes WiFi, le WiFi 7 n’est pas totalement nouveau. Présenté au grand public en 2018, sous le doux nom 802.11be, il est encore en cours de standardisation. Avec des performances annoncées qui crèvent le plafond, ce nouveau standard va sans doute faire de l’ombre au WiFi 6E, pourtant tout juste déployé.

Un débit maximal impressionnant

La grande nouveauté apportée par le WiFi 7, c’est son débit maximal théorique. Celui-ci se fixe à 46 Gb/s, soit près de 5 fois plus que son prédécesseur qui, lui, se fixe à 9,6 Gb/s. Pour cela, le nouveau standard utilise la largeur des bandes de fréquences, ainsi qu’une modulation de signal optimisée et un meilleur nombre de flux gérés.

En effet, alors que le WiFi 6 peut gérer huit flux de données, son successeur double la performance en en gérant seize. Cela vient avec une modulation de fréquence QAM de 4096 (12 bits) , pour 1024 (10 bits) sur le standard 6. Bien sûr, il ne s’agit que de valeurs théoriques qui, dans les faits, donneront des performances plus basses. À titre d’exemple, le WiFi 6 offre un débit réel de 1,7 Gb/s sur un ordinateur classique. Cependant, la puissance du WiFi 7 devrait sans aucun doute se ressentir malgré tout.

Une latence à la (forte) baisse

Un débit plus puissant, voilà déjà une innovation qui saura rendre le WiFi 7 attractif. Pour autant, le nouveau standard arrive avec d’autres modernisations. Ainsi, la latence est en baisse, notamment grâce à l’introduction du MRU, pour Multiple Ressources Units. Pour faire simple, les paquets de données sont déplacés plus rapidement grâce à une variation des Ressources Unit utilisées, qui sont les petits lots de datas transférées.

Enfin, le signal sera sans doute plus fiable via le WiFi 7 grâce au MLO (Multi-Link Operations). En clair, cela signifie qu’un smartphone n’aura plus à changer de bandes de fréquences en cas de mauvaise connexion, car le nouveau standard permettra une connexion simultanée à plusieurs fréquences. Une amélioration qui réduirait le taux de latence jusqu’à 85%.

Quels sont les appareils compatibles ?

Bon, derrière toutes ces déclinaisons techniques, on aura compris que le WiFi 7 est une réelle innovation. Maintenant, la grande question est celle de sa compatibilité ! Avec quels appareils allez-vous pouvoir l’utiliser ? Tout d’abord, la plupart des fabricants ont inclus cette technologie dans leur feuille de route, de par son annonce en 2018.

Pour autant, très peu d’appareils déjà disponibles sont capables d’interagir avec ce standard. Côté smartphone, Qualcomm et MediaTek commencent tout juste à déployer leurs puces compatibles, avec notamment les Xiaomi 13 Pro et Honor Magic5 Pro. Pour les PC, Intel s’apprête à déployer une puce adaptée. Et pour ce qui est des routeurs, prenez votre mal en patience. Si TP-Link a déjà déployé une solution conçue pour le WiFi 7, aucun FAI n’a pour l’heure dévoilé de box compatibles avec cette norme. Alors on patiente, et on attend l’arrivée de ce nouveau standard avec les yeux qui brillent.