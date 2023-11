Nouveau Pixel 9 : Google et Samsung à la manœuvre ?

Depuis le Pixel 6, Google développe ses propres processeurs, au travers de la puce Tensor. Après la G1, la G2 (Pixel 7) puis la G3 (Pixel 8), voici donc que la firme de Mountain View préparerait la Tensor G4. Comme pour les générations précédentes, le futur modèle de SoC des Pixel serait fabriqué en collaboration avec Samsung. Tout d’abord, la marque se chargerait à nouveaux de leur fabrication au travers de Samsung Foundry. De plus, la Tensor G4 resterait dans la logique des précédentes, en se basant sur l’architecture des puces Exynos.

Une commande de Tensor G4 sous les projecteurs

Cette information est dévoilée par le Maeil Kyongje, média économique sud-coréen. D’après son article, la firme Samsung Electronics aurait récemment reçu une commande de puces Tensor G4, à destination d’un smartphone produit par Google. Bon, c’est donc limpide, si l’information se confirme, le Pixel 9 remettra le couvert avec un SoC dans la continuité des modèles précédents.

Tensor G4 uses Cortex X4, A720, and A520 cores, along with Immortalis-G715, and it's manufactured using the Samsung Foundry 4LPP+ process (the same process as Exynos 2400). — Revegnus (@Tech_Reve) September 19, 2023

Quelles caractéristiques pour la puce du Pixel 9 ?

Les informations du journal nous permettent d’en savoir aussi un peu plus sur les caractéristiques supposées de la puce. Ainsi, la Tensor G4 serait équipée d’un processeur plus performant, nom de code, Zuma Pro. Le tout devrait être fabriqué avec un procédé de gravure novateur (SF4P) utilisé par Samsung Foundry, permettant une gravure en 4nm. Une technologie déjà partiellement utilisée sur la Tensor G3 et qui justifierait, selon le Maeil Kyongje, le renouvellement de ce partenariat.

Google Pixel 9’s Tensor G4 to reportedly use same 3rd-gen 4nm (SF4P) fabrication process as Exynos 2400 https://t.co/37cBsoLhQz pic.twitter.com/db91VQK56T — PiunikaWeb (@PiunikaWeb) October 31, 2023

Tensor Google : des puces toujours dépassées ?

Alors, est-ce une bonne nouvelle pour le futur flagship de Google ? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers les générations précédentes de Tensor. Si les Pixel sont unanimement reconnus pour leurs qualités, l’une des ombres au tableau reste la cohérence matérielle. À chaque génération de smartphone, les processeurs Google semblent toujours à la limite de la cohérence technologique. Pire, les Tensor G1 et G2 se sont retrouvés dépassés quelques mois seulement après leur sortie. Pour la Tensor G3, les prochaines semaines nous diront si le constat est le même. Pour autant, malgré ce handicap technologique notable, les Pixel réussissent toujours à convaincre. Plutôt durables, résistants et efficaces, les smartphones de Google ont réussi à se positionner parmi les plus en vue du moment. Logiquement donc, le choix de renouveler ce partenariat avec Samsung peut s’entendre : pourquoi changer une équipe qui gagne ? Gardons tout de même en tête que cette rumeur, bien que crédible, émerge à près d’un an de toute annonce officielle du Pixel 9. Dans l’intervalle, les plans peuvent êtres modifiés. Affaire à suivre donc !