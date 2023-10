Nouveau OnePlus Open : date de sortie, prix, fiche technique… Tout savoir !

Jusqu’à récemment, le téléphone pliable de OnePlus était connu sous le nom de OnePlus Fold. Sans doute parce que tous les appareils de ce secteur s’appellent Fold, la marque chinoise a décidé de lui donner un nom plutôt unique : OnePlus Open. Un nom confirmé le 12 octobre au cours d’une keynote de la marque.

OnePlus Open: Voyager Black, Emerald Dusk 512 GB, 16 GB CMOS image sensor with OIS, Periscope tele with 6X optical zoom + OIS UW lens, video in Dolby Vision 67W charging + largest battery in a foldable Run up to 3 apps in tandem "Thinnest foldable available in NA" $1699 pic.twitter.com/kTBnS6oQLq

Côté spécifications techniques, le OnePlus Open semble parti pour concurrencer les leaders du secteur. Probablement équipé d’une puce Snadragon 8 Gen 2, l’appareil devrait être équipé de 512 Go de stockage ainsi que d’une mémoire vive de 16 Go. Autre information crédible ayant fuité, c’est la batterie, qui devrait bénéficier d’une puissance de charge de 67 W, promettant un délai de 0 à 100% des plus rapides.

Officialisé, le OnePlus Open n’en demeure pas moins mystérieux. Ainsi, très peu d’informations techniques ont été dévoilées jusqu’alors. Pour autant, il semble confirmé que l’appareil tournera sous Android 13, avec une surcouche maison Oxygen OS 13.2. Aucune information n’a été communiquée sur un futur passage à Android 14.

So the OnePlus Open comes with Oxygen OS 13.2 based on Android 13.

Needs some fixes but overall it's pretty stable. Has some One UI touches and a functional dock.

Should've rebranded Oxygen OS 13.2 as Oxygen OS Fold.

Anyways the standout feature on Open will be the cameras.. pic.twitter.com/CaWhk8prlL

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 14, 2023