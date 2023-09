Nouveau Google Pixel 8 : prix, sortie, et un module photo/vidéo hors-norme !

Le 4 octobre, Google devrait dévoiler son nouveau smartphone, le Pixel 8. Comme d’habitude, les fuites s’accumulent avant l’annonce officielle de l’appareil, laissant entrevoir un modèle des plus puissants. Nouvelle information : le module photo / vidéo devrait être encore une fois l’un des plus puissants du marché.

On le sait, depuis plusieurs années, deux critères sont au cœur du choix d’un smartphone. Son autonomie et, bien sûr, la qualité de ses images. Google l’a compris et a fait le choix d’un module photo renforcé par des algorithmes et de l’IA depuis maintenant plusieurs modèles Pixel. La nouvelle version, le Pixel 8, ne semble pas faire exception et devrait plaire aux photographes mobiles.

Quelles caractéristiques pour la caméra du Pixel 8 ?

Concrètement, que sait t-on sur la future caméra du Pixel 8 ? Bien sûr, rien n’est officiel pour l’heure, mais plusieurs informations crédibles ont fuité. On devrait donc retrouver une caméra arrière à 50MP, avec un zoom haute résolution x8 ainsi qu’un angle ultra large de 12MP bénéficiant de l’auto focus. Côté caméra frontale, on annonce un module Dual, avec des capteurs de 10.5 MP et un système de focus fixé. Pour en savoir plus sur les détails techniques, rendez-vous chez 91mobiles.

De meilleures captations avec Video Boost

L’une des grandes nouveautés de ce Pixel 8 semble être le Video Boost. Il s’agit d’un outil IA intégré au module photo, permettant de créer une vue plus fluide et claire dans la prise de vidéos. Si on en sait peu sur le système, pour l’heure, il semblerait que cela mène notamment à une meilleure captation de nuit avec le smartphone.

L’IA transforme l’essai

En plus des performances techniques et du Video Boosts annoncés pour le Pixel 8, le smartphone semble embarquer un grand nombre d’ajouts liés à l’IA. On retrouve ainsi l’Audio Eraser, qui permet de supprimer des sons intelligemment sur une vidéo, ou encore le Magic Editor, permettant de déplacer des personnes ou modifier le ciel sur un cliché. Plus fort encore, l’éditeur IA du Pixel 8 devrait permettre de modifier l’apparence des personnes présentes sur un cliché. Peu d’informations concrètes sur cela pour l’heure, mais Google devrait en dévoiler plus lors de l’annonce du 4 octobre.

Quel est le prix du Pixel 8 ?

Pour l’heure, peu d’informations ont fuité de ce côté. On sait simplement que le Pixel 8 de base devrait voir son prix gonfler ; les dernières fuites semblent indiquer une version 128 Go à 799€ et une version 256 Go à 859€. Pour le Pixel 8 Pro, les prix devraient être de 1 0099€ et 1 159€ pour des versions de stockage équivalente.

Pour en savoir plus, rendez vous le 4 octobre !