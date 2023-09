Nouveau Fairphone 5 : le téléphone le plus durable au monde ?

C’est fait, le Fairphone 5 est officialisé. Porteur des valeurs de sa marque, l’appareil est pensé pour être le parfait mélange entre technologie et respect de l’environnement. Avec l’annonce de son arrivée imminente sur les marchés britanniques et européens, c’est l’occasion de découvrir si le pari est réussi pour cette cinquième mouture de la gamme.

Au programme de ce Fairphone 5, un bon smartphone, positionné dans le milieu de gamme. Avec son design simple et moderne, l’appareil embarque un écran OLED de 6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Équipé d’une puce Qualcomm, compatible 5G, ce mobile promet des performances plutôt bonnes, avec une batterie de 4 200 mAh supportant la charge rapide 30 Watts. Son bloc caméra embarque deux caméras arrières de 50 MP, avec une capacité vidéo 4K UHD, ainsi qu’un capteur 50 MP frontal.

Si les caractéristiques techniques de l’appareil sont rassurantes, là où le Fairphone 5 frappe fort, c’est sur la longévité du support logiciel. L’appareil, qui est livré avec Android 13, bénéficiera de 5 mises à jour OS après cette version, donc potentiellement jusqu’à Android 18. De plus, il vient avec une garantie de 5 ans pour chaque utilisateur enregistré, ainsi que de 8 ans de mises à jour de sécurité, soit jusqu’en 2031.

Parce que oui, le Fairphone est pensé pour être durable. C’est d’ailleurs le maître mot de l’entreprise derrière l’appareil. Alors, tout est fait pour proposer un appareil pensé pour le long terme. Un suivi logiciel parmi les plus longs du marché, pour commencer, mais aussi une architecture physique facilitant l’entretien et la réparation. Ainsi, 11 pièces du Fairphone 5 peuvent être remplacées sans trop de difficultés : écran, batterie, port USB ou encore module photo.

Fairphone 5 is designed to be with you for a looooooooong time.

✨ With a 5-year warranty and 8 years of software support from launch!

📱 The @Qualcomm QCM6490 processor is one of the key ingredients that allow us to offer long-lasting performance.#Fairphone5 #Qualcomm pic.twitter.com/qBaKE2RBdh

