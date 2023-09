Notre guide pour choisir le bon pare-feu pour les petites entreprises

Les petites entreprises négligent souvent l’importance d’une bonne posture de cybersécurité et n’assurent pas la sécurité de leurs réseaux et de leurs actifs. C’est pourquoi les cybercriminels les considèrent comme des cibles vulnérables et lancent fréquemment des attaques contre elles…

Lorsque les petites entreprises sont victimes d’une violation de données, les conséquences peuvent aller jusqu’à la faillite, car elles ne peuvent pas se permettre de payer les lourdes amendes et les frais de recouvrement. Même avec des ressources et des budgets limités, les petites entreprises doivent mettre en place une bonne hygiène de cybersécurité pour leurs actifs.

À cet égard, la mise en œuvre de pare-feu est indispensable, car ces solutions peuvent renforcer considérablement leur cybersécurité. Sur le marché, il existe différents types de pare-feu, chacun offrant des caractéristiques et des niveaux de sécurité différents, mais ils ont le même objectif. Dans ce guide, nous allons examiner les solutions de pare-feu en détail et aider les petites entreprises à choisir les bonnes solutions de pare-feu pour leur organisation. Tout d’abord, il convient d’expliquer plus en détail l’importance des pare-feux.

Comprendre l’importance des pare-feu pour les petites entreprises

Les pare-feu constituent la première ligne de défense contre les cyberattaques. Ils servent d’intermédiaires entre les appareils ou les réseaux de l’entreprise et l’internet. Les pare-feu permettent aux entreprises de surveiller et de vérifier l’ensemble du trafic entrant et sortant, et d’interdire les accès illégitimes. Principalement, ils aident les entreprises à déterminer quel type de trafic doit être autorisé à entrer dans le réseau et lequel ne doit pas l’être, par le biais de règles de pare-feu. Ces règles peuvent être fondées sur les adresses IP source, les numéros de port, les en-têtes de paquets, les noms de domaine, les mots-clés, etc.

En utilisant des pare-feu, les petites entreprises peuvent contrôler le trafic entrant et sortant et empêcher le trafic hostile d’infecter les réseaux et les appareils. Les pare-feu peuvent également être utilisés pour bloquer l’accès à des contenus malveillants ou à des zones spécifiques du réseau et à des données sensibles de l’entreprise. Pour réduire les risques de menaces externes et internes, les pare-feu sont très importants et améliorent considérablement la sécurité.

Les différents types de pare-feu expliqués

Les pare-feu peuvent être matériels, logiciels ou les deux. Les pare-feu matériels sont des dispositifs physiques qui s’interposent entre un réseau informatique et une passerelle et protègent l’ensemble du réseau. En revanche, les pare-feu logiciels sont des programmes installés sur des appareils, qui ne protègent que les systèmes sur lesquels ils fonctionnent. Il existe cinq principaux types de pare-feu : les pare-feu à filtrage de paquets, les passerelles au niveau du circuit, les passerelles au niveau de l’application (pare-feu proxy), les pare-feu à inspection dynamique et les pare-feu de nouvelle génération (NGFW).

Expliquons brièvement chaque type.

Pare-feu à filtrage de paquets : Les pare-feu à filtrage de paquets opèrent au niveau de la couche réseau et inspectent les paquets individuellement. En fonction de règles prédéterminées, telles que les adresses IP source, les protocoles et les numéros de port, ils autorisent ou refusent l’entrée. Ils n’évaluent pas le contenu des paquets et ne peuvent pas protéger les réseaux contre les menaces avancées.

Passerelle au niveau du circuit : La passerelle de niveau circuit opère au niveau de la session et vérifie les connexions TCP (Transmission Control Protocol) établies. Elle détermine la sécurité des connexions établies. En outre, elle dissimule l’identité et les adresses IP des utilisateurs internes. Elles n’examinent pas le contenu des paquets et n’offrent pas de protection renforcée contre les menaces avancées.

Passerelle au niveau de l’application (pare-feu proxy) : La passerelle au niveau de l’application opère au niveau de l’application, agit comme un point d’entrée et de sortie unique et traite le trafic pour le compte du client. Elle filtre les paquets en fonction de règles prédéterminées telles que le service, le port de destination, le contenu et d’autres caractéristiques.

Pare-feu à inspection dynamique : Les pare-feu à inspection dynamique évaluent chaque paquet tout en vérifiant si les paquets font partie d’une session TCP ou d’une autre session réseau établie. Ces pare-feu offrent un degré de contrôle plus élevé sur le type de contenu qui doit être autorisé à entrer et celui qui ne l’est pas.

Pare-feu de nouvelle génération (NGFW) : Les pare-feu de nouvelle génération sont les plus développés de tous et offrent des fonctions et une protection avancées. Ils combinent des fonctions de filtrage des paquets avec des fonctions de pare-feu à inspection dynamique. Ils contiennent également des fonctions telles que l’inspection approfondie des paquets (DPI), le filtrage des logiciels malveillants, l’antivirus, la prévention des intrusions, la détection des intrusions, l’analyse avancée et le filtrage.

Considérations budgétaires : Équilibrer le coût et la sécurité

Les petites entreprises optent souvent pour les options de pare-feu les moins chères, comme le filtrage de paquets et les pare-feu au niveau du circuit, mais l’utilisation de la solution la moins chère ne permet pas de se protéger contre les menaces avancées et les fuites de données. Plutôt que d’opter pour la solution la moins chère, les petites entreprises devraient utiliser des options de pare-feu qui permettent d’améliorer la sécurité. Les passerelles au niveau de l’application, l’inspection dynamique et les pare-feu de nouvelle génération sont plus coûteux que les autres, mais ils offrent une meilleure protection contre les cyberattaques.

En outre, différents types de pare-feu peuvent être utilisés en parallèle pour créer une défense multicouche. Par exemple, les petites entreprises peuvent utiliser des pare-feu au niveau du circuit avec des passerelles au niveau de l’application pour activer les fonctions de filtrage de contenu.

Principales caractéristiques à prendre en considération

Les petites entreprises doivent rechercher certaines fonctionnalités clés lorsqu’elles choisissent un pare-feu. Il s’agit de l’alerte en cas d’attaque, du filtrage de contenu, de l’inspection approfondie des paquets, de la gestion unifiée de la sécurité et de la journalisation. Les fonctions d’alerte en cas d’attaque peuvent aider les administrateurs informatiques à réagir rapidement aux menaces, tandis que les fonctions de filtrage de contenu peuvent empêcher les contenus malveillants d’atteindre les réseaux de l’entreprise. La fonction d’inspection approfondie des paquets examine les paquets dans les moindres détails et, lorsqu’elle détecte des infections ou des comportements nuisibles, elle peut bloquer le paquet et interrompre la transmission. La gestion d’un pare-feu peut être effectuée via la gestion unifiée de la sécurité et peut vous aider à réduire la complexité de la sécurité. Les fonctions de journalisation permettent de suivre la manière dont le pare-feu gère le trafic et fournissent des informations sur le trafic réseau.

Évaluer l’évolutivité et le potentiel de croissance

Au fil du temps, les réseaux des petites entreprises peuvent se développer et de nouveaux appareils, utilisateurs, applications et systèmes peuvent rejoindre le réseau. Les solutions de pare-feu doivent être évolutives et prendre en charge les réseaux d’entreprise en expansion. C’est pourquoi, avant de choisir une solution de pare-feu, les petites entreprises doivent évaluer l’évolutivité et le potentiel de croissance des pare-feu.

Études de cas : Les petites entreprises et leurs choix en matière de pare-feu

Tristel est une société de soins de santé qui travaille sur le marché de la prévention des infections. Au fur et à mesure de son développement, elle a dû ouvrir de nouveaux bureaux et renforcer la sécurité de ses actifs. Elle disposait déjà de plusieurs systèmes de sécurité et de budgets limités pour de nouvelles solutions de sécurité. Malgré ses ressources limitées, elle a mis en œuvre une solution de pare-feu de nouvelle génération. Elle a ainsi pu réduire le nombre de failles de sécurité et renforcer la sécurité contre les cybermenaces avancées. En outre, le NGFW a permis de rationaliser le flux de travail en matière de sécurité et de mettre en place une gestion continue de la sécurité.

PenChecks Trust est une société financière qui emploie 200 personnes. Elle reconnaît que les sociétés financières sont les principales cibles des cyberattaques. Elle avait besoin de sécuriser et de maintenir la sécurité dans ses centres de données et ses environnements en nuage. Elle a mis en œuvre une solution de pare-feu de nouvelle génération qui lui a permis d’améliorer la sécurité de ses centres de données et de ses environnements en nuage. Cette solution a permis d’améliorer les performances du réseau, de réduire les vulnérabilités et d’accélérer la détection des menaces. En outre, le NGFW a contribué aux efforts de mise en conformité réglementaire et a permis de répondre aux exigences de conformité.

Conclusion : Prendre une décision éclairée

Il ne fait aucun doute que les pare-feux sont des éléments indispensables des mesures de cybersécurité et qu’ils renforcent la sécurité à bien des égards. Chaque type de solution de pare-feu a ses propres cas d’utilisation et présente des fonctionnalités et des caractéristiques de sécurité différentes. Avant de choisir une solution de pare-feu, les petites entreprises doivent comprendre comment elles fonctionnent et ce qu’elles offrent. Ainsi, les PME peuvent prendre une décision éclairée et choisir les bons types de pare-feu en fonction de leurs besoins organisationnels.