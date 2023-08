NordVPN : la sentinelle de votre vie numérique

NordVPN se révèle être bien plus qu’un simple outil de protection en ligne. C’est une sentinelle virtuelle qui surveille et sécurise votre vie numérique. Le système est simple : votre trafic Internet – sur ordinateur ou sur mobile – passe par les serveurs de NordVPN qui vont chiffrer votre connexion. Impossible pour un tiers d’intercepter les données : gouvernement, pirate, espion, etc.

Il s’agit d’une solution complète pour ceux qui cherchent à protéger leurs données et à naviguer sur Internet en toute confiance. Avec la prolifération des cyberattaques, des interceptions de données et du suivi en ligne, les utilisateurs recherchent des moyens fiables de protéger leur activité numérique. NordVPN répond à ces préoccupations en offrant un chiffrement de qualité militaire, mais aussi des serveurs rapides répartis dans plus de 60 pays. Libre à vous de les utiliser pour brouiller les pistes ou outrepasser les restrictions géographiques.

Saviez-vous par exemple que de nombreux sites sont censurés et rendus inaccessibles pour les internautes français ?

Avec NordVPN, luttez contre la censure et reprenez votre liberté !

Un arsenal d’outils de sécurité

Mais NordVPN ne s’arrête pas là puisqu’il propose aussi des serveurs spécialisés dans le P2P, des serveurs qui fonctionnent de concert avec Tor pour une seconde couche de sécurité et enfin la fonction double VPN pou faire transiter les données par deux pays différents : comme dans les films ! La protection de la vie privée est au cœur de la mission de NordVPN avec une stricte politique de non-conservation des journaux de connexion. Cela signifie que vos activités en ligne ne sont pas enregistrées, préservant ainsi votre anonymat et votre confidentialité. NordVPN a également mis l’accent sur la convivialité de son service. Leur application intuitive est disponible sur une variété de plates-formes, notamment les ordinateurs de bureau, les smartphones et les tablettes.

NordVPN prend en charge 6 appareils en même temps et propose des fonctionnalités intéressantes : split tunneling, « kill switch », smart DNS, etc. Cette convivialité s’étend également à leur service client, disponible 24h/24 et 7j/7, offrant une assistance professionnelle pour répondre à toutes vos questions et résoudre vos problèmes.

Et le prix dans tout ça ?

Avec NordVPN, les tarifs sont dégressifs, mais l’offre qui vaut vraiment le détour en ce moment c’est l’abonnement « Avancé » de 2 ans avec un gestionnaire de mots de passe et une protection anti-malware. Cela revient à payer 3,99 €/mois au lieu de 13,79 €, soit une réduction de -62 % sur l’offre standard. Cette formule comprend le VPN avec ses 5789 serveurs, une protection anti-malware et un bloqueur de publicité. On compte aussi une version « Premium » à 5,19 €/mois avec en plus un espace de 1 To de stockage chiffré.

Trop cher ? On trouve aussi une formule Essentielle pour 3,19 € le mois…