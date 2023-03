NordVPN est-il vraiment le VPN n°1 ?

Dans la tête de nombreuses personnes, VPN = NordVPN. Il faut dire que la marque basée au Panama n’a pas regardé à la dépense pour se faire un nom sur Internet et même à la télévision. C’est aussi le roi du « sponsoring » puisque de nombreux influenceurs mettent en avant le produit avec des arguments plus ou moins aiguisés.

Il faut dire que quand on a fait « Les Marseillais contre les Chtis à Las Vegas », qu’on a 78 de QI et qu’on souhaite vendre du NordVPN sur son TikTok, on est très approximatif lorsqu’il s’agit de parler de chiffrement. Heureusement, nous sommes là !

Rappelons que NordVPN a passé avec brio un audit externe auprès de PricewaterhouseCoopers AG, un des 4 plus grands cabinets d’audit de sécurité au monde, mais ce n’est pas sa seule force. Voyons en détail pourquoi NordVPN est considéré par beaucoup comme le meilleur VPN du marché…

Les forces de NordVPN

NordVPN ne garde aucun journal sur votre activité sur Internet tout en proposant 5543 serveurs dans 60 pays.

Plus que le nombre, ce sont les serveurs spécialisés qui sont intéressants puisque NordVPN propose des machines dédiées aux échanges P2P ou des serveurs permettant d’ajouter le protocole Tor au VPN. On compte aussi la fonctionnalité « Double VPN » qui ajoute une destination supplémentaire au cheminement de votre trafic.

NordVPN permet de connecter 6 appareils différents en même temps et est compatible avec des terminaux sous Windows, MacOS, Linux, Android, Android TV et iOS.

NordVPN dispose aussi d’un chiffrement solide AES-256 avec le choix du protocole : OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec ou NordLynx, une version « maison » de Wireguard.

NordVPN est « tout terrain ». Que vous vouliez protéger votre connexion, voir des matchs de foot gratuitement, disposer du catalogue américain de Netflix, profiter de billets d’avion moins chers, ou d’accéder à des sites censurés en France, NordVPN répond présent.

NordVPN propose aussi une assistance en français 24h/24, 7j/7 et une garantie satisfait ou remboursé.

NordVPN : la qualité a un prix

NordVPN propose depuis peu 3 formules différentes :

« Essentiel » comprend le VPN, la protection anti-malware et le bloqueur de publicités pour 3,29 €/mois . Ce prix concerne l’abonnement sur 2 ans : vous paierez donc 88,83 € une fois pour toutes.

. Ce prix concerne l’abonnement sur 2 ans : vous paierez donc 88,83 € une fois pour toutes. « Avancé » à 4,49 €/mois (121,23 € pour 2 ans) ajoute le gestionnaire de mot de passe NordPass et un scanner de vulnérabilité pour vos comptes en ligne.

(121,23 € pour 2 ans) ajoute le gestionnaire de mot de passe NordPass et un scanner de vulnérabilité pour vos comptes en ligne. Enfin « Ultime » à 5,99 €/mois comprend tout ça plus 1 To de stockage dans un cloud chiffré.

En ce moment vous profitez en plus de 3 mois gratuits pour toutes ces formules.

Trop cher NordVPN ?

Vous trouvez NordVPN trop cher ? Il faut dire que la qualité se paye, mais si NordVPN est plus cher que les autres, c’est aussi parce qu’il dépense beaucoup d’argent en publicités et partenariats. Si vous n’avez pas envie de payer presque 6 € par mois pour un VPN, nous pouvons vous conseiller deux outsiders : CyberGhost qui propose des serveurs NoSpy pour seulement 2,11 €/mois ou bien Surfshark qui dispose de fonctionnalités inédites (comme l’usurpation de position GPS ou le MultiHop à la carte) pour 2,30 €/mois.