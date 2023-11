NordVPN : 69% de réduction et des cartes cadeaux pour le Black Friday !

NordVPN est l’un des fournisseurs de services VPN les plus populaires au monde, offrant une solution complète pour la confidentialité et la sécurité en ligne. Si vous avez toujours eu envie de protéger votre connexion Internet, c’est le moment ou jamais avec une réduction de 69 % et des cartes cadeaux Amazon !

Lancé en 2012, NordVPN offre un ensemble de fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger la vie privée en ligne de ses utilisateurs, notamment le cryptage AES 256 bits, la prise en charge des protocoles VPN tels que OpenVPN et IKEv2/IPsec, ainsi que la fonctionnalité Double VPN qui achemine le trafic via deux serveurs VPN pour une sécurité accrue.

Le meilleur VPN au monde ?

L’un des points forts de NordVPN est son engagement envers la confidentialité. Ils ont une politique stricte de non-conservation des journaux (no-logs policy), ce qui signifie qu’ils ne conservent pas les informations sur l’activité en ligne de leurs utilisateurs. NordVPN propose aussi des serveurs optimisés pour le streaming et BitTorrent. Ces serveurs sont conçus pour fournir des vitesses élevées et une bande passante suffisante pour une expérience de streaming sans tampon et des téléchargements rapides.

Au niveau des fonctionnalités, NordVPN se pose en incontournable, il intègre un kill switch, une fonction qui coupe automatiquement l’accès à Internet si la connexion VPN est interrompue, et une protection contre les fuites DNS afin d’assurer votre activité en ligne reste confidentielle. Enfin, la fonction CyberSec bloque les publicités et protège contre les menaces en ligne, tandis que la fonction d’obfuscation permet aux utilisateurs de contourner les restrictions dans les régions où l’utilisation des VPN est limitée.

Avec plus de 5900 serveurs dans plus de 60 pays, NordVPN offre une couverture mondiale. Cela permet aux utilisateurs de contourner les restrictions géographiques et d’accéder à des contenus spécifiques à certains pays. NordVPN propose des applications conviviales pour une variété de plateformes, y compris Windows, macOS, iOS, Android et Linux. Il offre également des extensions de navigateur pour Chrome et Firefox.

Une grosse promo pour le Black Friday !

En ce moment, NordVPN propose une réduction de -69 % sur l’offre Premium de 2 ans. Vous disposez de 3 mois offerts ce qui fait 27 mois pour un prix mensuel de 4,99 €. Pour ce prix, vous avez le VPN + le gestionnaire de mot de passe NordPass et un espace de 1 To de stockage chiffré. Cerise sur le gâteau, vous recevrez un bon d’achat de 30 € chez Amazon au bout d’un mois si vous n’avez pas changé d’avis (NordVPN propose une offre « satisfait ou remboursé » de 30 jours).