NordPass : -33% pour le gestionnaire de mot de passe de NordVPN

Si vous n’avez pas passé les derniers mois dans une cave, vous connaissez forcément NordVPN. Et bien, figurez-vous que la même société propose un service de stockage de mot de passe avec un chiffrement extrêmement solide, la possibilité d’importer automatiquement vos sésames déjà existants et de vous en suggérer de nouveaux.

Les équipes NordVPN ont conçu un logiciel permettant à ses utilisateurs de gérer leurs mots de passe de façon sécurisée. Au lieu de laisser traîner ses sésames sur des bouts de papier, de faire confiance à votre navigateur ou de choisir le même mot de passe pour tous vos comptes, NordPass va tout centraliser : mots de passe anciens et futurs. Il suffit pour cela d’importer les anciens identifiants depuis votre navigateur automatiquement. Lors de vos futures inscriptions à tel ou tel site, NordPass va générer des mots de passe solides mélangeant lettres capitales, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Tous les mots de passe seront chiffrés avec l’algorithme XChaCha20 qui utilise des clés de 256 bits : un chiffrement récent et très puissant. Peur que NordPass ne se fasse pirater ? Impossible puisque tout le système repose sur un chiffrement de bout en bout (« end-to-end encryption »). Tout est chiffré localement sur votre machine, vous avez la clé du coffre, mais ce dernier est logé dans les serveurs de NordPass !

Avec l’extension pour navigateur, vous pouvez aussi automatiquement remplir les champs des formulaires, directement générer un nouveau mot de passe et même retenir votre numéro de carte bancaire. Bien sûr, NordPass est multi-plate-forme. Un compte permet d’installer NordPass sur 6 appareils qu’il s’agisse de

MacOS, Windows, Linux, iOS ou Android.

NordPass permet d’importer vos anciens mots de passe de vos navigateurs, mais aussi de les passer au crible…

L’art de choisir un mot de passe solide

En premier lieu, ne pensez pas que vous êtes à l’abri d’un piratage ou d’une usurpation d’identité. Toute information peut avoir de la valeur et c’est sans compter la simple volonté de nuire. Attention aussi aux utilisateurs de PayPal, d’eBay, de Google AdSense, de banque en ligne ou des webmasters et YouTubeurs qui mettent toute leur énergie dans leur site/blog/chaîne et qui n’auront plus que leurs yeux pour pleurer en cas de vol de compte. Pour éviter la dépression nerveuse ou la banqueroute, n’utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs comptes mails ou plusieurs services.

Ne prenez jamais un mot de passe qui veut dire quelque chose (ou qui se trouve dans un dictionnaire) : alternez les capitales, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Des sésames comme 123456, azerty, password, ninja ou même méluche2022 ne font pas le poids face aux logiciels de craquage de mots de passe modernes… Comptez moins d’une seconde pour Bubu75 et quelques heures pour PSGenForcedu93.

NordPass à -33% ou à -50% avec NordVPN

NordPass est en promo en ce moment avec une réduction de -33% pour la formule de deux ans soit 1,99 €/mois. Cette promo exceptionnelle est disponible en allant sur la page des offres. Si vous souhaitez juste tester le service, vous pouvez vous faire rembourser dans les 30 jours ! Notons que NordVPN est aussi en promotion sur sa formule de 2 ans. L’offre « Avancée » à -50% est proposée à 5,19 € /mois avec NordPass et un scanner de vulnérabilité inclus !