Non, l’iPhone 14 Pro n’a pas le meilleur appareil photo ! La preuve !

Oui, ça y est, les fans d’Apple ont pu recommencer à respirer il y a quelques semaines avec la sortie de l’iPhone 14 et de sa version Pro. Chaque nouvelle itération du smartphone roi est censée écraser la précédente et il est vrai que la bête de cette année envoie du lourd. Les capacités photos ont ainsi été revues à la hausse avec un capteur principal tout neuf de 49 MP qui permet des miracles en cessions nocturnes. Alors, tous ces efforts consentis en font-ils le top player de la photographie ? Presque, mais finalement non !

Honor Magic4 Ultimate beats iPhone 14 Pro to become the best camera phone in the world according to DxOMark #iPhone14Pro #HonorMagic4Ultimate #DxOMark #Camera pic.twitter.com/psDHknYSTb — Gizinfo.com (@Gizinfo_) September 30, 2022

iPhone 14 Pro : objectif (photo) non atteint

Bon, on ne va pas vous cacher que l’on s’amuse un peu de la réalité. Oui, l’iPhone 14 Pro est doté d’un capteur photo sensationnel qui magnifiera vos clichés mais ce n’est pas le meilleur ! Ce n’est pas nous qui le disons mais les spécialistes de chez DXOMARK qui ont rendu leur verdict en testant la fonctionnalité photographique du dernier né de chez Apple.

Il s’en sort certes très bien avec une note globale de 146, ce qui est mieux que la version 13 Pro qui avait reçu la note de 141. Ce score le place néanmoins à la seconde place du podium derrière le Honor Magic4 Ultimate, sorti en mars 2022 et qui trône en haut du classement avec les 147 points qui lui ont été attribués.

Il faut dire que ce dernier a mis le paquet sur la partie photo avec un îlot à 4 objectifs : un capteur 50 mégapixels au format de 1/1,2 pouce avec 8 couches de lentilles (8P) et une ouverture f/1,6. Du jamais vu sur smartphone ! Le Magic4 Ultimate embarque aussi un zoom périscopique 64 MP x3,5 (jusqu’à x100 en numérique), un ultra grand-angle de 64 MP et un dernier capteur « Spectrum Enhanced » de 50 MP pour capturer encore plus de détail lorsque la lumière vient à manquer.

Les adorateurs de l’iPhone ne pourront donc pas se vanter d’avoir le meilleur appareil photo du marché. Pour 1 point.

Oui, c’est rageant.