Non, le S21 Ultra n’est pas meilleur qu’un appareil photo à 4000 €

Comme vous le savez peut-être, Samsung a lancé ses nouveaux Galaxy S21 lors d’une conférence Unpacked ce 14 janvier 2021. Comme le veut la tradition, cette gamme est composée d’un modèle Vanilla, du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra. Bien entendu, ce dernier est le plus ambitieux des trois, notamment grâce à des performances photo exceptionnelles.

Il faut dire que le bougre est plutôt bien équipé avec un capteur principal grand-angle de 108 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et deux téléobjectifs de 10 MP équipés respectivement d’un zoom optique 3x et d’un zoom optique 10x. Grâce à cette combinaison de téléobjectifs, Samsung a amélioré son fameux Space Zoom, une fonctionnalité qui offre un zoom x100 pour prendre en photo des sujets lointains, très lointains, comme la Lune.

En outre, le constructeur a intégré une nouvelle technologie appelée Zoom Lock, qui permet de bloquer le cadrage, même si l’utilisateur bouge avec le mobile. Malgré tout cet attirail, certains journalistes et experts se sont montrés dubitatifs concernant les capacités du S21 Ultra à immortaliser notre satellite naturel. Selon eux, Samsung se sert de l’intelligence artificielle embarquée pour truquer les photos de la Lune, et notamment rajouter des textures pour améliorer le rendu. Une technique employée par Huawei il y a quelques années.

Un comparatif plutôt hasardeux

Un journaliste du site InputMag a donc décidé de se livrer au jeu du comparatif en prenant des photos de la Lune avec le Galaxy S21 Ultra, et avec un Sony Alpha 7R III, un appareil photo haut de gamme vendu 2800 € et équipé d’un objectif 200-600 mm à 1200 €. C’est ici que les choses deviennent hilarantes. Raymond Wang, le journaliste en question, a ensuite posté deux photos de la Lune prises respectivement avec le smartphone et l’APN de Sony.

Raymond Wang affirme que le S21 Ultra fait de meilleures photos que l’appareil de Sony. Seulement, il suffit de regarder la qualité de photo prise avec l’Alpha 7R III pour se rendre compte que le monsieur n’a probablement jamais eu d’appareil photo dans les mains. Il est tout simplement impossible d’obtenir un résultat aussi affreux avec le combo Full Frame et un objectif 600 mm. Ce cher Raymond a probablement pris sa photo en mode automatique, sans prendre le temps de faire les réglages (encore faut-il les connaître, là-dessus nous avons un doute concernant Raymond Wang).

En d’autres termes, soit Raymond n’y connait rien en photographie et ce comparatif est inutile. Ou bien il s’agit d’un publirédactionnel pour vanter les mérites du S21 Ultra à tout prix. On vous laisse juger. Mais on vous rassure, le S21 Ultra n’offre pas les mêmes résultats qu’un appareil photo à 4000 €. Faut pas rêver non plus. Bon, c’est tout de même un très bon appareil très à l’aise en photo. Le Samsung Galaxy S21 Ultra se retrouve en ce moment en solde à 1050 € au lieu de 1309 € chez Rakuten (-19 %)…

Source : SamMobile