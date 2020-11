Nintendo : la Switch bat tous les records !

Nintendo vient de publier ses résultats financiers concernant le semestre clos au 30 septembre 2020. Le constructeur affiche une santé de fer et annonce avoir vendu plus de 68 millions de Switch depuis le lancement de la console en mars 2017.

Nintendo continue de prouver qu’il n’y a pas que la course à la puissance et aux graphismes dans la vie, n’est-ce pas Sony et Microsoft ? On peut quand même engranger des milliards de dollars avec une console bien moins performante qu’une PS4 ou une Xbox One, sans parler de la PS5 et de la Xbox Series X.

Comme en témoignent les résultats financiers de Big N concernant le semestre allant du 1er avril au 30 septembre 2020, l’entreprise nippone a vendu 12,53 millions de Switch supplémentaires sur cette période. Depuis le lancement de la Switch en mars 2017, Nintendo peut donc se targuer d’avoir écoulé pas moins de 68 millions de Switch, et dépasse au passage la NES et ses 61 millions de ventes. Peut-être que la console hybride arrivera à dépasser la Nintendo 3DS et ses 75 millions de consoles expédiées.

Nintendo affiche une santé de fer

Les ventes de jeux ont également explosé, avec 100 millions de jeux vendus. Bien entendu, le succès planétaire d’Animal Crossing New Horizons, sorti à pic pendant le confinement, a grandement joué dans le carton plein de Nintendo. En août, la simulation de vie toute mignonne s’était écoulée à 22,4 millions d’exemplaires !

De fait, ses bonnes performances enregistrées durant le confinement et cet été permettent à Nintendo d’afficher un bénéfice net historique : 1,73 milliard d’euros. Nintendo n’avait jamais gagné autant d’argent lors de son premier semestre fiscal. Face à ces excellents résultats, le constructeur a naturellement revu ses objectifs à la hausse. Les prévisions passent donc de 19 millions de Switch et 140 millions de jeux vendus entre avril 2020 et mars 2021, à respectivement 24 millions et 170 millions.

Rappelons que la Nintendo Switch est vendue au prix de 299 €, tandis que la version Lite est affichée à 199 € à la Fnac.

Parmi les 100 millions de jeux vendus par Nintendo durant ce premier semestre fiscal, Mario Kart 8 Deluxe s’impose comme le plus gros succès du constructeur au 30 septembre 2020 avec 28,99 millions d’exemplaires vendus. Lui succède sans surprise Animal Crossing New Horizons avec 26,04 millions, puis Super Smash Bros. Ultimate avec 21,10 millions de jeux écoulés. Vous trouverez ci-dessous le reste du classement :

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 19,74 millions

Pokémon Épée/Bouclier : 19,02 millions

Super Mario Odyssey : 18,99 millions

Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli : 12,49 millions

Super Mario Party : 12,10 millions

Splatoon 2 : 11,27 millions

New Super Mario Bros. U Deluxe : 8,32 millions

Mais Nintendo c’est aussi des jeux novateurs comme Mario Kart Live Home Circuit qui vous propose de jouer au célèbre jeu de course avec de vraies voiture télécommandées en réalité augmentée (99 € à la Fnac)

Et quand Nintendo n’innove pas, il reprend de vieilles recettes avec cette nouvelle version de Game & Watch pour les 35 ans de Super Mario Bros (49 € à la Fnac en précommande).

Source : Jeuxvideo.com