Nicolas Krafft, ancien cadre de L’Oréal, s’exprime sur les progrès de la beauté masculine.

On s’attend à ce que le secteur de la beauté masculine atteigne 75,8 milliards de dollars dans le monde d’ici 2027. Nicolas Krafft, ancien cadre de L’Oréal, explique qu’il a vu la progression des soins de beauté chez les hommes dépasser le cadre des soins de la peau et des soins de toilette. Il ajoute que la récente évolution de l’industrie vers des produits cosmétiques pour hommes est un effort des entreprises en faveur des produits accessibles à tous, ce dont il se réjouit. Il y a vingt ans, l’idée que les hommes puissent inclure les soins de la peau dans leur routine matinale aurait pu sembler farfelue. Mais comme la gent masculine est de plus en plus présente devant les caméras et en ligne, les hommes se sentent de plus en plus à l’aise avec l’idée d’un traitement de la peau. Et comme les célébrités masculines parlent ouvertement de leur utilisation du maquillage, les hommes se tournent vers le maquillage dans le souci de bien paraître et de mettre en avant leur meilleure apparence.

En dehors des États-Unis, notamment en Corée du Sud, les produits de maquillage et de soins pour hommes sont déjà la norme. La popularité mondiale de la K-Pop a donné lieu à une nouvelle acceptation des cosmétiques pour hommes. Les hommes sud-coréens achètent 20% des produits de beauté dans le monde, soit plus d’un milliard de dollars de cosmétiques par an. Parmi les hommes de la génération Z en Corée du Sud, 58 % déclarent s’adonner à des soins de beauté ou de toilette » prolongés » une fois par semaine ou plus, contre 34 % pour l’ensemble des hommes sud-coréens. Les normes de beauté pour les hommes établies par les stars de la K-Pop mettent l’accent sur le soin et les looks très soignés et stylés. Le look rosé, connu sous le nom de « chok chok », est obtenu à l’aide d’une BB crème, un élément normal du traitement de beauté des hommes.

« Je pense que les hommes d’Amérique du Nord sont en retard sur ce point », a déclaré David Cho, qui a cofondé le site web de beauté coréen Soko Glam en compagnie de sa femme Charlotte.

Mais les hommes occidentaux s’y mettent rapidement. Des enquêtes récentes ont révélé qu’un tiers des jeunes hommes, et 23 % de l’ensemble des hommes envisageraient de se maquiller. Et les études de marché montrent que les produits de beauté et de mode pour hommes dépassent les produits pour femmes depuis 2010.

Nicolas Krafft estime que les célébrités sont à l’origine de la nouvelle popularité

Les célébrités sont à l’avant-garde de l’accélération de la tendance du maquillage et des soins pour hommes. Il y a eu beaucoup de buzz lorsque l’acteur Daniel Kaluuya a porté du maquillage de la marque de beauté de Rhianna, Fenty Beauty, aux Oscars en 2018. Son maquilleur s’est concentré sur la façon dont Kaluuya utilise le maquillage pour améliorer son teint, et l’empêcher de paraître fatigué. La star du football David Beckham a attiré l’attention des médias en 2019 lorsqu’il a fait la couverture de Love Magazine en portant un fard à paupières vert. Récemment, la société Hims a lancé une nouvelle gamme d’anticernes avec la star du baseball Alex Rodriguez, appelée « blur stick ». Dans les publicités correspondantes, l’ancien joueur professionnel des Yankees donne l’impression que l’application du maquillage est aussi ordinaire que n’importe quelle autre routine quotidienne de soins de la peau. Selon M. Krafft, comme de plus en plus de célébrités masculines avouent ouvertement qu’elles se maquillent, on peut s’attendre à ce que de nombreux hommes qui n’avaient jamais envisagé de se maquiller fassent un essai.

Nicolas Krafft ajoute que les hommes sont généralement intéressés par des produits qui peuvent les aider à résoudre un problème existant, qu’il s’agisse de réduire les cernes, de masquer les rougeurs et les taches ou de dissimuler les imperfections.

Les entreprises réagissent en proposant des gammes de maquillage et de soins de la peau spécialement conçues pour les hommes. Elles s’accompagnent de publicités qui mettent en avant les possibilités masculines du maquillage et de tutoriels vidéo qui expliquent aux hommes, étape par étape, comment appliquer un anticerne ou d’autres produits.

En fin de compte, selon M. Krafft, les hommes se sentent toujours plus à l’aise avec les produits qui sont conçus et commercialisés pour eux. Des enquêtes ont révélé que 23 % des hommes seraient plus susceptibles d’essayer des produits de maquillage et de soins de la peau s’il existait des produits spécialement conçus pour eux ; 18 % ont déclaré qu’ils seraient susceptibles d’essayer ces produits si les magasins avaient des employés chargés d’expliquer et de tester les produits de maquillage et de soins de la peau pour hommes. Les produits que les hommes sont le plus susceptibles d’essayer (du plus au moins probable) sont les suivants : crème hydratante, baume à lèvres, dissimulateur ou correcteur, tonique et fond de teint.

Les meilleures marques de cosmétiques pour hommes

Même si vous ne trouvez pas encore de rayon de maquillage pour hommes dans votre pharmacie de quartier, les gammes de produits conçus spécifiquement pour les hommes sont de plus en plus courantes. Un excellent exemple est la société Formen, qui se spécialise dans les cosmétiques pour hommes et vise à résoudre les problèmes de teint les plus courants, notamment l’acné masculine, la brillance du visage, les cernes et la peau grasse. Les produits portent tous le logo de la société, un cerf avec des bois à 13 pointes.

Il y a aussi la marque de maquillage britannique War Paint. La gamme de produits comprend un primer, une crème hydratante teintée, un correcteur de teint, un fond de teint et un gel pour la barbe et les sourcils, le tout dans un emballage noir discret. Pour faire passer le message que le maquillage et les soins de la peau peuvent être masculins, la société s’est associée au Wigan Warriors Rugby League Club pour promouvoir des initiatives visant à renforcer la confiance et à soutenir la santé mentale des hommes.

L’une des marques de soins pour hommes les mieux établies est Mënaji, qui met l’accent sur la correction des imperfections et sur une image de marque approuvée par les hommes avec son « Camo Concealer », son « 911 Eye Gel » et sa poudre anti-brillance. La société propose une série de vidéos d’instruction pour contribuer à simplifier le processus d’application du maquillage pour les hommes.

Selon Pamela Viglielmo, présidente de Mënaji, les jeunes hommes sont de plus en plus conscients des possibilités d’amélioration de leur apparence qu’offre le maquillage et ils n’ont pas peur d’essayer. « Si je montre un bâton d’anticerne à un jeune homme d’une vingtaine d’années, non seulement il saura ce que c’est, mais il le prendra pour voir si c’est sa couleur », a-t-elle déclaré à LA Magazine.

Et les grandes marques de beauté, elles aussi, développent leurs propres gammes de maquillage conçues pour les hommes, explique Nicolas Krafft, ancien cadre de L’Oréal. Chanel a fait ses débuts avec sa gamme de maquillage pour hommes – Boy de Chanel – en août 2018. La gamme a été nommée d’après l’un des grands admirateurs de Coco Chanel, Arthur « Boy » Capel. À ses débuts, Boy de Chanel ne comprenait que du fond de teint, du baume à lèvres et du crayon à sourcils. La gamme s’est depuis élargie pour inclure un certain nombre d’autres produits, notamment des vernis à ongles et des eye-liners. Tom Ford a une ligne pour hommes qui comprend des parfums masculins comme le cuir et le bois ainsi que des gommages, des baumes à lèvres et des correcteurs. Clinique for Men propose un bronzeur pour le visage en plus des gels pour les yeux, des crèmes hydratantes et des produits de rasage.

Nicolas Krafft sur la contribution de la pandémie à la beauté masculine.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la tendance du maquillage et des soins de la peau pour les hommes, selon Nicolas Krafft, car les hommes ont eu plus de temps pour réfléchir à leur apparence et à la façon dont ils se présentent dans les réunions Zoom et sur d’autres plates-formes en ligne. Selon Nicolas Krafft, il est de plus en plus évident que les hommes d’aujourd’hui doivent être prêts à être filmés à tout moment.

Dans un article récent de Vogue Business, Sam Cheow, un vice-président senior de Estée Lauder Companies, a déclaré : « Nous constatons un changement dans la volonté des hommes à acheter à la fois des soins de la peau et du maquillage, accéléré par la pandémie qui a conduit à une augmentation générale de l’attention portée aux soins personnels. »

Les médias sociaux sont une plate-forme importante pour informer les hommes sur les options de maquillage et de soins de la peau, et pour faire en sorte que le maquillage et les soins de la peau pour hommes soient plus courants, explique M. Krafft. Il existe un grand nombre d’influenceurs populaires sur YouTube qui publient régulièrement des vidéos sur un mode de vie sain et des tutoriels sur la façon d’appliquer le maquillage de manière naturelle. Dans l’une de ces vidéos, l’influenceur pose la question suivante : « Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas mettre quelque chose qui les rende plus beaux ? »

Nicolas Krafft, ancien cadre de L’Oréal, s’exprime sur l’essor de la beauté masculine. Briser la réprobation qui entoure le maquillage pour hommes est la première étape, selon M. Krafft. Mais la croissance des produits conçus spécifiquement pour les hommes, avec des emballages traditionnellement masculins et un accent mis sur la correction des imperfections, ouvre la voie à une acceptation plus large du maquillage et des soins de la peau pour les hommes. Nicolas Krafft prévoit qu’avec l’importance croissante des plates-formes en ligne sur le plan social et professionnel, et l’émergence des jeunes générations, qui ont une vision plus flexible des rôles de genre, le maquillage pour hommes sera bientôt facile à trouver partout où l’on achète du maquillage pour femmes.