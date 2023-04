Fiasco NFT : les nounours moches du film Plush se tirent avec la caisse ?

En 2022, un projet lancé par Kev Adams et un mystérieux gestionnaire de fonds émerge. « Plush » doit être un film d’animation racontant l’histoire d’un ours en peluche ; le long métrage doit être financé par la vente de NFT à la communauté. Surprise, le projet est devenu un véritable naufrage.

C’est Mediapart qui a révélé l’affaire. En mai 2022, un certain nombre de stars et autres influenceurs lancent le projet Plush, un film d’animation où tout le monde peut devenir producteur en achetant l’une des 50 000 NFT mises en vente au prix de 1 250 euros pièce. L’objectif, un financement communautaire à hauteur de 60 millions d’euros.

Influenceurs « cryptos », Dubaï, NFT, poker: qu’est-ce qui aurait pu bien tourner? https://t.co/k4uFSVzAS3 — Raphael Grably (@GrablyR) April 23, 2023

Un projet NFT irréaliste

La promesse de l’équipe derrière le projet, un retour sur investissement entre 6 et 7 fois la somme investie. À condition, cependant, que le financement permette la réalisation du film. Sauf que celle-ci n’est envisagée que si la somme atteint 80% de l’objectif, avant juin 2022, soit un mois après l’annonce ! Alors, pour espérer vendre un maximum de NFT, Plush est soutenu par un grand nombre d’influenceurs : Kev Adams, donc, mais aussi Maître Gims, Camille Lellouche, Audrey Lamy…

Mais les objectifs sont trop hauts, sur un temps trop court, avec une méconnaissance totale des réalités du marché des NFT. Alors, depuis mai 2022, le projet a réuni 770 acheteurs, permettant à Plush de réunir 1.5 million d’euros.

Projet annulé, investissement non remboursé

Le projet, supposé sortir dans les salles à l’hiver 2023, est réputé mort. Ses réseaux sociaux ne communiquent plus depuis septembre 2022, les influenceurs n’en parlent plus, tout semble à l’arrêt. Pour les investisseurs, c’est donc la douche froide : disparu le mirobolant retour sur investissement, mais disparue aussi la coquette somme investie, car Plush ne prévoit aucun remboursement.

Cette affaire vient ternir d’autant plus le monde des NFT. La technologie, pourtant prometteuse, n’a su attirer que les arnaqueurs et autres scams depuis sa démocratisation, en jouant sur la naïveté des néophytes. Bon, ici la carotte était visible de loin quand même avec une entreprise à l’origine de cette campagne de financement qui joue sur la similarité de son nom avec celui d’un célèbre studio d’animation (Illiminart/Illumination), une société immatriculée à Dubaï dont le vrai business est la location de chameaux et un « business angel » joueur de poker qui a eu Tracfin sur le dos en 2016…