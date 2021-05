NewNew : l’appli débile pour choisir à la place des autres

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas évoqué une application particulièrement stupide dans les colonnes d’Android MT. Et pourtant, il y a de la matière. Mais rattrapons ce manquement avec NewNew, une toute nouvelle appli qui vient d’entrer dans sa phase de lancement… Et qui peut concourir au prix de l’appli la plus débile du moment.

NewNew s’adresse principalement aux personnes lassées d’avoir leur libre arbitre, lassées de devoir choisir et lassées de leur autonomie. NewNew vous permettra donc d’avoir un aperçu de ce que c’est d’être Nord-Coréen. Le principe est simple : si vous n’êtes pas capable de choisir entre un tee-shirt bleu ou un marcel blanc, grâce à NewNew, vous pourrez laisser les autres utilisateurs choisir pour vous. Et vous pourrez jeter votre libre arbitre au fond de la cuvette.

Mais attendez, ce n’est pas fini. Les développeurs de cette appli ont trouvé encore mieux pour garantir son lot d’effets pervers à NewNew. Figurez-vous que pour voter si Brandon doit manger chez Mcdo ou chez KFC, il faudra payer ! Et oui, chaque votant doit s’acquitter d’une somme modique (entre 3 et 5 dollars) pour proposer son bulletin de vote. Cerise sur le gâteau, il n’y a aucune limitation concernant le nombre de votes, chaque utilisateur peut décider de claquer son PEL s’il veut absolument inciter Mike à faire du saut en parachute sans parachute.

NewNew, l’appli des neuneu ?

« Avec NewNew, vous devenez pour ainsi dire partie prenante de la vie de quelqu’un, parce qu’elle vous donne la possibilité de vous prononcer sur ce qu’elle devrait faire. Dernièrement, des gens ont fini par prendre un chien après avoir débattu des années de l’éventualité, par appréhension. Ils l’ont fait parce que tout le monde a voté pour. On a constaté que le processus transforme quelqu’un d’ordinaire en très divertissant de façon naturelle, parce que vous contrôlez ce qu’ils font. Pour nous, il s’agit de bâtir une plateforme à la fois immersive et extrêmement interactive où les deux parties se sentent récompensées et diverties », explique Courtne Smith, cofondatrice de l’application dans le site The Cut.

Vous l’aurez compris, si votre vie est aussi ennuyeuse qu’un tournoi départemental de curling, NewNew et ses utilisateurs se chargeront de vous rendre exceptionnel. Blague à part et malgré le côté visiblement « très fun » de l’appli si l’on en croit Courtne Smith, tout ne s’annonce pas rose chez NewNew. Les influenceurs voient déjà en NewNew un nouvel El Dorado, où leurs millions de followers pourront donc payer pour influencer les influenceurs (un scénario digne d’Inception non ?), et remplir leur compte en banque par la même occasion. On voit déjà les articles dédiés à des jeunes fans, qui dans un besoin malsain d’interaction avec l’influenceur et de vie par procuration, auront claqué des centaines et des centaines d’euros en bulletins de vote sur NewNew. Personnellement, on a hâte de voir cette application arriver en France.

