Newcastle – PSG : Où le regarder ? Comment parier ?

Où regarder Newcastle – PSG, Champion’s League 2023-2024, groupe F ?

Cela faisait bien longtemps que le PSG n’était pas tombé dans un groupe de cette qualité et aussi homogène. Pas de cinquième roue du carrosse entre le Borussia Dortmund, le Milan AC et cette équipe de Newcastle. Les Rouges et Bleus doivent absolument faire un résultat à St James Park devant des anglais qui n’ont pas vu la C1 depuis plus de 20 ans… Nouvellement achetés par un fonds d’investissement saoudien, les Magpies ne sont pas à prendre à la légère. Mais où regarder le match ? C’est simple : tous les matchs des équipes française de la C1 sont diffusés par Canal+. Si vous désirez vous abonner, la chaîne « cryptée » propose une formule « Tout le sport » à seulement 25,99 € avec Canal+ bien sûr mais aussi beIN Sports, Eurosport, DAZN, Canal+ Foot et Golf+. Avec ce bouquet, vous êtes sûr de profiter du meilleur du sport (Premier League, deux matchs de L1 par journée, tous les matchs de C1 et d’Europa League, Serie A, Liga espagnole, etc.) tout en profitant des séries et films de Canal+ avec Apple TV+ offert.

Un St James' Park qui ne demande qu'à s'embraser 🔥 Newcastle/PSG à vivre à 21H00 sur CANAL+. #NUFCPSG pic.twitter.com/4BrLD3eQmC — CANAL+ (@canalplus) October 4, 2023

Une passe décisive avec Unibet : 100 € offerts !

Vous pensez déjà connaître le score ? Sachez qu’il est possible de parier sur le match Newcastle United FC – Paris Saint Germain, notamment sur Unibet. En ce moment, le site de paris sportifs propose une offre spéciale : pour votre inscription, vous recevez jusqu’à 100 € de Freebets bonus en cas de paris perdant. Exemple : vous pariez 50 € sur la victoire de du PSG ; dans notre scénario, les coéquipiers de Kylian Mbappé perdent. Unibet verse alors dans les 24h la somme de 50 € en Freebets sur votre compte de parieur. En plus, le site vous offre 20 € bonus sur les paris hippiques et 250 € bonus plus deux tournois sur le poker.

Unibet : comment s’inscrire ?

Pour vous lancer sur Unibet, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Pour tout dépôt ou retrait, rien de plus simple : vous devez fournir un RIB ainsi qu’une pièce d’identité. Celle-ci peut être simplement scannée ou photographiée, donc pas de complexité de ce côté. Enfin, la bonne nouvelle, c’est que la procédure de validation dure rarement plus de 48 heures mais surtout que vous pouvez parier immédiatement, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de ce délai pour jouer !

🤑 Des Freebets pour la LDC !! Commente avec #FreebetUnibet et découvre instantanément si tu as gagné ou perdu 🤞 🍀 Tu as 10 tentatives jusqu'à 14H pic.twitter.com/2OUJqx8lXk — Unibet France 🔞 (@UnibetFrance) October 3, 2023

Prêts à pousser derrière le PSG ? On croise les doigts et on vise la première place !