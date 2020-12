Netflix va dépenser 19 milliards de dollars en 2021

Cela pourrait être un record. Selon les estimations de la banque néerlandaise Banklr, Netflix compte investir pas moins de 19 milliards de dollars en 2021, pour la production de ses prochains films et séries exclusifs à la plate-forme. En 2020, l’entreprise avait dépensé 17 milliards de dollars dans le développement de contenus originaux. Netflix continue donc d’augmenter ses investissements année après année.

À titre de comparaison, Netflix avait mis sur la table « seulement » 4,9 milliards de dollars en 2005. Quoi qu’il en soit, il n’est pas étonnant que l’entreprise menée par Reed Hastings investisse autant d’argent dans ses contenus maison. Les exclusivités sont les nerfs de la guerre, et Netflix doit sa popularité à ses séries phares comme Narcos, Strangers Things, Daredevil, The Witcher ou encore plus récemment Le Jeu de la Dame.

Un catalogue composé à 50% de contenus originaux

Rappelons que Netflix s’est fixé comme objectif de faire en sorte que son catalogue soit composé à 50% de contenus originaux. Pour l’heure, cette stratégie a effectivement porté ses fruits, puisque la plate-forme peut se targuer d’avoir 200 000 millions d’abonnés. En outre, la profusion de productions originales permet à Netflix de rester le numéro un des services de streaming, et ce malgré la multiplication des concurrents : Amazon Prime Video, Disney+, OCS, HBO Max (bientôt), ou encore Apple+.

Tandis que Netflix peut se targuer d’avoir des dizaines et des dizaines d’exclusivités, Disney+ se contente de l’excellente série The Mandalorian. Bien sûr, chez Mickey ont dispose aussi de tout les grands classique d’animation (Disney & Pixar) ou des univers Star Wars et Marvel, mais il faut dire que les nouveauté sont rares. Chez Amazon, la situation est un peu mieux, avec The Boys, Carnival Row ou encore Truth Seekers. Mais on est encore loin du catalogue ultra fourni de Netflix.

À ce sujet, nous connaissons déjà quelques-unes des séries et films Netflix prévus en 2021. Les abonnés pourront ainsi se régaler devant After Life (saison 3), Cobra Kai (saison 3), le spin-off de Vikings : Valhalla (saison 1), la troisième saison ultra attendue d'Umbrella Academy, The Crown (saison 5), ou encore la septième saison de The 100, vous savez les ados perdus dans la forêt sur une planète hostile. On a failli oublier la quatrième saison de Strangers Things bien entendu !