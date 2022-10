Netflix siffle la fin de la récré : les squatteurs vont payer !

Netflix est le leader mondial des services de streaming. Même si Disney+ talonne de plus en plus le géant américain, ce dernier a toujours une très large longueur d’avance. Néanmoins, ces derniers mois, le nombre d’abonnés a commencé à diminuer pour la première fois de son histoire. Alors que faire pour contrer ça ? Tout d’abord on lance un service moins cher, mais où des pubs seront diffusés avant et pendant les programmes. Une des pires idées du monde qui ne devrait pas faire long feu, surtout à ce prix. Alors dans le puits des autres solutions, Netflix a décidé de taper là où le bât blesse depuis le départ : le partage de compte.

Netflix is launching Profile Transfer, a feature that lets anyone on an existing account migrate their profile to a brand-new account.

This is part of Netflix’s continued effort to stop password-sharing. pic.twitter.com/5FnIWs0Ij9

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 17, 2022