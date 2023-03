Netflix : quels sont les meilleurs prix et les meilleures offres ?

Depuis le lancement de la plateforme en France, une grande variété d’offres a été déployée, souvent avec une hausse de la grille des tarifs Netflix. Alors des fois, on s’y perd. Découvrez les offres du géant du streaming, dans le détail, pour choisir celle qui vous correspond le mieux.

Résumé des tarifs Netflix

Netflix Essentiel – Avec publicités

5,99 €/mois

Un écran

Définition Standard

Avec publicités

Netflix Essentiel – Sans pub

8,99 €/mois

Un écran

Définition Standard

Sans publicités

Netflix Standard

13,49 €/mois

Deux écrans

Haute Définition

Netflix Premium

17,99 €/mois

Quatre écrans4K

Dolby Atmos

HDR

Netflix Essentiel – Avec publicité – 5,99 €/mois

Il s’agit de l’offre de base pour Netflix. Arrivée en octobre 2022, elle permet d’accéder à la plateforme de streaming pour 5.99 €/mois, en contrepartie de coupures publicitaires. En moyenne, ce sont 4 à 5 minutes de publicités qui sont diffusées toutes les heures de contenu consulté.

Cette offre ne permet qu’à un seul écran en simultané d’accéder au compte, pour une qualité maximale de 720p et sans accès au téléchargement ou au catalogue hors ligne.

Netflix Essentiel – Sans publicité – 8,99 €/mois

Ici, on retrouve globalement le même tarif Netflix que pour l’offre précédente, avec pour différence majeure l’absence de publicité. Pour 3 € de plus, finis donc les coupures régulières de votre contenu par des vidéos sponsorisées.

Pour le reste, un seul écran en simultané, une qualité standard pour la vidéo ainsi qu’un accès au catalogue hors ligne grâce au téléchargement. Le minimum donc, mais sans publicité.

Netflix Standard – 13,49 €/mois

Il s’agit de l’abonnement intermédiaire de la plateforme de streaming. Ce tarif Netflix propose une meilleure qualité vidéo, avec une définition HD (1080p), disponible sur deux écrans différents en simultané.

Une offre de qualité supérieure, intéressante pour les familles ou les couples souhaitant consulter des programmes différents.

Netflix Premium – 17,99 €/mois

Il s’agit du forfait le plus élevé. Ce tarif Netflix propose le meilleur de ce que la plateforme peut mettre à disposition : quatre écrans en simultané, tout cela en HD et même en Ultra HD. Il est ainsi possible de regarder sa série préférée en 4K.

Parfait alors pour les familles nombreuses ou les collocations adeptes du « binge watching » qui souhaitent regarder des programmes différents. Attention, le partage des comptes est maintenant sous surveillance !

Sachez qu’il est aussi possible de s’abonner à Netflix via un VPN ! Un moyen intéressant de se localiser dans un pays proposant des offres plus attractives. Si vous n’avez pas de VPN, nous pouvons vous conseiller NordVPN (4,19 €/mois), CyberGhost (2,11 €/mois) ou Surfshark (2,30 €/mois).