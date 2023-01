Netflix, Prime, Disney… Le nouveau classement des séries les plus populaires !

Netflix est le grand gagnant

Dans le top 15 de Nielsen – le leader mondial dans le domaine de la connaissance de l’audience – on ne retrouve que des shows originaux de deux plateformes : Netflix et Prime Video. C’est le géant du streaming Netflix qui s’impose, avec 13 programmes sur 15. La plupart de ses programmes phares sont présents : évidemment, Stranger Things, en tête du top, mais aussi Ozark, Wednesday, Umbrella Academy…

The most viewed original TV shows of 2022 on streaming, according to Nielsen. pic.twitter.com/XoPMm7l0JA — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 26, 2023

On note d’ailleurs que, malgré sa réputation de plateforme pour ados, Netflix positionne 9 shows pensés pour un public plus adulte dans ce classement : Dahmer, un faux biopic sur le tueur en série, ou encore The Crown, une série concentrée autour de l’histoire d’Elizabeth II, sont ainsi bien positionnés.

Disney + grand perdant

Absente du classement, la plateforme Disney + n’a pas réussi à y positionner une seule série. Peu surprenant face à sa stratégie 2022 : ses séries Marvel ont toutes déçu, de Moon Knight à Miss Marvel en passant par She Hulk. Une absence de résultats malgré d’intenses efforts marketing pour faire grimper les audiences. À l’inverse, l’une des rares réussites de l’année chez Disney, la série Andor, a vu ses scores grimper en fin d’année grâce au bouche-à-oreille, mais trop tard pour qu’elle rivalise avec les géants du classement.

Le pari d’Amazon plutôt raté

Chez Prime, ce classement doit laisser songeur. Avec plus d’un demi-milliard de dollars investis dans la série Rings of Power, que penser de sa place en queue de peloton ? Eh bien, pas grand-chose. Malgré des retours très négatifs, la série a su profiter de la popularité de la licence Seigneur des Anneaux pour obtenir quelques résultats. Pas de quoi non plus sabrer le champagne à la vue des montants investis. Hormis ce show, The Boys, la satire de l’univers Marvel, est la seule autre série Prime à trouver sa place dans ce top 15.

On note aussi l’absence de HBO, Adult Swim et autres acteurs ayant porté des programmes à succès en 2022. Pour relativiser ce classement, il est avant tout basé sur le nombre de minutes visionnées. Un critère intéressant, mais présentant quelques limites dans la comparaison.