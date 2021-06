Netflix : notre Top 10 des films à voir en famille

Si on met de côté les grands classiques du cinéma présents sur la plate-forme, on a parfois un peu de mal à trouver un film à voir en famille sur Netflix. Parce que nous avons une rédaction de cinéphiles avec des enfants (si nombreux qu’on pourrait en faire une équipe de foot), nous avons fait notre petite sélection…

Sur Netflix, il existe une sélection de films « Jeunesse et Famille« , mais on ne revient souvent aux mêmes grands classiques vus et revus : Retour vers le Futur, Jurassic Park, Les Goonies, Gremlins, Men in Black, Shrek, SOS Fantômes, E.T., Jumanji, etc. Si vous avez déjà vu tous ces chefs d’œuvres et que vous en cherchez davantage, suivez le guide…

Le Château Ambulant (2004)

Hook (1991)

Sur Netflix on trouve presque tous les films d’animation des studios Ghibli : Pompoko, Nausicaä, Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume de Chats, Kiki la Petite Sorcière, Princesse Mononoké, etc. Mais notre chouchou c’est Le Château Ambulant avec son histoire douce-amère : Sophie une orpheline qui travaille dans une boutique de chapeau se fait jeter un sort par une sorcière. Elle part alors à l’aventure et rencontrera des personnages hauts en couleur. Bon, c’est assez difficile de vous le vendre sans spoiler alors faites-nous confiance : c’est excellent. Si vous le regardez avec des enfants, n’ayez pas peur de mettre la version doublée en français.

Blanche Neige et le Chasseur (2012)

C’est un classique, à l’instar de ceux cités au début, mais on peut facilement passer à côté. Il s’agit de la suite de Peter Pan. Peter Banning est un homme d’affaires qui n’est pas un papa très présent. Pour Noël, il revient dans l’orphelinat où il a grandi et dans la nuit ses propres enfants se font enlever. Il devra alors partir les sauver au Pays Imaginaire… Un très bon film d’aventure qui n’a pas vraiment vieilli avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts etBob Hoskins.

Mowgli, la Légende de la Jungle (2018)

Il s’agit d’une très bonne version du conte Blanche Neige avec Kristen Stewart (saga Twilight), Charlize Theron etChris Hemsworth (Thor). Oubliez l’adaptation Disney : cette princesse là ne fait pas le ménage, elle botte des culs. Un film très sympa avec des effets spéciaux réussis et une méchante crédible.

Stardust, le Mystère de l’étoile (2007)

Comme son nom l’indique, il s’agit de l’adaptation du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling paru en 1894. Si on connait bien l’adaptation de Disney de 1967, celle-ci n’est pas réputéepour rendre honneur à l’histoire d’origine : Mowgli est un enfant élevé par des loups et il grandit sous la protection de l’ours Baloo et de la Panthère Bagheera. Attention, il ne s’agit pas du film de Disney de 2016 réalisé par Jon Favreau, cette adaptation Netflix a été confiée à Gollum (Andy Serkis) ! Attention, c’est un film un peu sombre que nous ne conseillons qu’à partir de 10 ans.

Stuart Little (1999)

Un très bon film qui n’a pas rencontré son public à l’époque malgré la présence au casting de Robert de Niro et Michelle Pfeiffer. Cette adaptation du livre de Neil Gaiman raconte les aventures d’un jeune homme parti chercher une étoile ayant pris forme humaine. Tout est sympa dans ce film : les décors, le méchant… L’histoire d’amour est un peu « cul-cul la praline », mais on passe un bon moment quand même.

Jack, le Chasseur de Géants (2013)

Bon ce n’est pas un chef d’œuvre, mais c’est un petit film sympa sur les différences et l’acceptation des autres. Eleanor et Frederick Little veulent adopter un second enfant, mais à l’orphelinat ils tombent sous le charme de Stuart…une souris. Le couple adopte le rongeur, mais cela ne va pas plaire à George, leur fils, qui souhaitait un petit frère. La situation va aussi être compliquée avec le chat Snowbell…

Les 12 Travaux d’Astérix (1976)

Voici un film « underrated » comme disent les fans de JCVD. Il s’agit de l’adaptation de Jack et le Haricot magique et de Jack le tueur de Géants, deux contes sans doute écrits au XVIIIe siècle et présentant de nombreuses similitudes. L’histoire est peu connue chez nous même si vous avez forcément dû voir des adaptations en dessins animés : Jack, un jeune fermier, est fasciné par la légende d’Erik, un ancien roi qui a vaincu une armée de géants envahisseurs d’un royaume céleste en les contrôlant avec une couronne magique…

Les Noces Funèbres (2005)

Sans doute un des meilleurs Astérix de cette époque. Fatigués de perdre contre les irréductibles Gaulois, les Romains se mettent à penser qu’ils sont des dieux. Cela agace César et il lance un défi au village d’Abraracourcix : relever 12 travaux comme l’a fait Hercule en son temps. C’est bien sûr Astérix et Obélix qu’on envoie au charbon…

Babe, le Cochon devenu Berger (1995)

Attention c’est un film un peu noir qui pourra effrayer les enfants les plus sensibles. Il faut dire que l’histoire raconte les aventures de Victor, un jeune homme qui se retrouve marié par mégarde (!) au cadavre d’Emily qui l’entraîne dans le monde des morts. Pour ce film, Tim Burton utilise la technique de l’animation en volume avec des marionnettes comme il l’avait fait dans L’Étrange Noël de Monsieur Jack. Si vous aimez l’ami Burton…

Encore plus de films ?

Oui le titre est un peu ridicule, mais ce film a quand même failli remporter l’Oscar du meilleur film en 1996 et il est reparti avec la statuette des meilleurs effets visuels : tout est bon dans le cochon ! L’histoire ? Babe un cochon destiné à finir en saucisse est sauvé par un fermier. Dans son nouvel environnement, Babe cherche à se rendre utile et ambitionne de devenir un « cochon de berger ». Ha… La drogue des années 90…

