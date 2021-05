Netflix : les nouveautés et nos surprises de mai 2021

Voici le planning des sorties Netflix de mai 2021. Nous avons fait notre petite sélection non exhaustive et quelques bonus sympas que nous avons dénichés…

Les nouveautés films et séries du mois de mai

Mystic River (depuis le 1er mai)



Très bon thriller policier avec Sean Penn, Tim Robbins et Kevin Bacon, Mystic River est un film de Clint Eastwood qui narre l’enquête autour de la mort de la fille d’un des protagonistes avec son lot de soupçons, une vengeance et des vieux démons du passé. Deux Oscars, deux Golden Globes, un César, une Palme d’Or : du lourd.

Indiana Jones et la Dernière Croisade (depuis le 1er mai)



Le troisième et dernier volet de la saga Indiana Jones et sans doute le meilleur (non, Indiana Jones 4 n’a jamais existé). Pourquoi le meilleur ? Parce que Sean Connery. L’acteur écossais qui nous a quitté l’année dernière incarne ici un Pr Jones Senior, papa peu démonstratif de notre héros (Henry, pas Indiana. Indiana c’est le chien, suivez un peu) et complètement absorbé par sa plus grande recherche : la quête du Graal.

Jupiter Legacy (le 7 mai)



The Boys a tellement eu de succès sur Amazon Prime Video que Netflix a voulu aussi sa série de super héros ! Ici il s’agit de l’histoire de personnes ayant reçu des super pouvoirs dans les années 30, de la manière dont ils ont impacté le monde et de la difficulté qu’on leurs enfants à gérer l’héritage de ces pouvoirs. La série sort le 7 mai en simultané partout dans le monde…

Vas, Vis et Deviens (le 15 mai)



Un film un peu particulier qui commence par le rapatriement des juifs d’Éthiopie en 1984, l’opération Moïse. Une mère chrétienne fait en sorte de confier son fils à cette mission en le faisant passer pour un juif. Schlomo va alors devenir citoyen israélien, se faire adopter par un couple et grandir dans un environnement compliqué puisqu’il est bien sûr rejeté à cause de sa couleur de peau et qu’il doit constamment jouer un double jeu.

Gladiator (le 16 mai)



Difficile de croire que ce film est sorti il y a plus de 20 ans, mais si vous ne l’avez pas vu c’est le moment ! Maximum (Russell Crowe) est un général romain qui compte de nombreuses victoires. Il est pressenti pour succéder à l’empereur Marc Aurèle mais son fils Commode (Joaquin Phoenix) ne l’entend pas de cette oreille. Il se débarrasse de son père, laisse Maximum pour mort et tue toute sa famille. Réduit à l’esclavage, le général devient gladiateur et jure de se venger. Si vous aimez l’ami Russell, nous vous conseillons aussi Master and Commander.

Army of the Dead (le 21 mai)



Army of the Dead c’est un film de Zack Snyder (300, Watchmen, Justice League…) qui sort en salles aux USA le 14 mai avant d’être mis à disposition sur Netflix seulement une semaine après. Le synopsis ? Un groupe de mercenaires décident de pénétrer dans une zone de Las Vegas infestée de zombies pour réaliser un braquage. OK, on achète.

Notre sélection de pépites françaises

Une fois n’est pas coutume, notre sélection de « pépites à (re)découvrir » est ce mois-ci placée sous le signe du cinéma français. Si vous pensez que nous avons raté quelque chose ou que vous voulez nous dire ce que vous pensez de nos choix, n’hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous en voulez encore plus, nous vous invitons à consulter nos sélections des mois précédents.

8 femmes



La veille de Noël, Marcel ne se lève pas. Il est mort, un couteau planté dans la dos. Dans son entourage, 8 femmes. L’une d’entre elle est coupable. Un film de François Ozon avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant et Virginie Ledoyen notamment. Un film étrange entre intrigue policière et comédie musicale.

Jeux d’Enfants



Un film très divertissant avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Deux enfants qui se mettent mutuellement au défi de faire des choses les plus folles deviennent inséparables. Adultes, les défis prennent de plus en plus de place dans leur vie et il décident alors de plus se revoir pendant 10 ans.

Le Pari



Un grand classique des Inconnus avec Les Trois Frères. Deux beaux frères que tout oppose décident par défi d’arrêter la cigarette. Très vite les choses dégénèrent. « Le tabac c’est tabou, on en viendra tous à bout« .

Le Corps de mon Ennemi



Un jeune homme né dans un milieu modeste fait son chemin dans la vie, mais est accusé à tort d’un double meurtre. Sept ans plus tard, il revient dans sa ville et tente de découvrir qui l’a piégé. Il se rend compte que des notables voulaient se débarrasser de lui. Réalisé par Henri Verneuil avec des dialogues d’Audiard et un superbe duo Belmondo/Blier.

Encore plus de films et de séries ?

Vous voulez encore plus de contenus ? Nous expliquions il y a peu de temps comment obtenir légalement les films et séries du Netflix américain (ou des animés inédits sur le Netflix japonais) avec un simple VPN comme CyberGhost (à 2 €/mois seulement en ce moment…)