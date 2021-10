Netflix : les nouveautés d’octobre 2021

The Squid Game (depuis fin septembre)

Seinfeld (depuis le 1er octobre)

La bonne surprise du mois d’octobre, même si elle est apparue fin septembre (sans pourtant être sur le planning officiel). Il s’agit d’une série coréenne qui rappellera aux plus vieux d’entre nous le film Battle Royale avec Takeshi Kitano. Un homme criblé de dettes et en perdition accepte de participer à un jeu un peu particulier pour récupérer sa vie et la garde de sa fille. C’est rythmé et ça se regarde d’une traite. Si vous mettez ça en VF, ce n’est plus la peine de mettre les pieds chez nous.

The Guilty (depuis le 1er octobre)

Seinfeld est une série de 9 saisons (1989 – 1998) qui narre la vie de Jerry Seinfeld : un comique juif habitant New York. Oui oui, il s’agit plus ou moins d’une série autobiographique puisque Jerry est lui-même comédien de stand-up dans la vraie vie. Précurseur des séries des années 2000, Seinfeld est « a show about nothing« . Nous suivons juste les tribulations de Jerry et de ses amis : son pote d’enfance, son ex et son voisin excentrique. L’image a pas mal vieilli et certaines « intrigues » des premières saisons pourraient se régler en 5 minutes avec un téléphone portable, mais ça se regarde.

3 Tom Hanks (depuis le 1er octobre)

Un film Netflix de 2021 avec Jake Gylhal, Jake Gahlly, Jake G… Enfin le gars dans Donnie Darko. Un homme qui travaille au central d’appel du 911 reçoit un coup de fil étrange qui le mènera à enquêter sur la disparition d’une femme. Un film haletant bien foutu et pas trop téléphoné.

Octobre c’est le mois de Tom Hanks avec 3 films dès le 1er octobre. Dans Arrête-moi si tu peux, Tom campe le rôle du flic Carl Hanratty qui veut arrêter le faussaire Frank Abagnale Junior (Leonado Di Caprio). Un très bon film de 2002 basé sur une histoire vraie. Dans Seul au monde, Tom est le seul rescapé d’un crash d’avion et il devra tenir seul sur une île déserte pendant des années avec un ballon pour seul copain. Un gros classique de 2000. Enfin dans Le Terminal (encore basé sur une histoire vraie), l’ami des sirènes est Viktor Navorski. Ce citoyen Krakozien se retrouve bloqué à l’aéroport JFK de New York car il ne peut plus ni retourner chez lui, ni entrer aux USA à cause d’une guerre civile dans son pays et d’un imbroglio au niveau de son passeport.

Heat (depuis le 1er octobre)

Jurassic World : Fallen Kingdom (le 9 octobre)

Encore un gros classique avec, chose rare, Robert De Niro et Al Pacino dans le même film. Chef d’œuvre de Michael Mann de 1995, Heat n’a pas pris une ride. Le pitch : des braqueurs sans pitié font « pan pan » dans la ville et ça énerve la police. Fun fact : même lors de la scène où ils discutent les deux protagonistes ne sont jamais en même temps à l’écran.

First Man, le premier homme sur la lune (le 20 octobre)

Ce Jurassic World est le second de la série après le premier opus de 2015 et en attendant le Dominion de 2022. Si vous aimez vraiment les dinosaures, et même si nous avons un faible pour Chris Pratt, nous vous conseillons quand même de regarder les Jurassic Park (oui oui, même le III). Ça tombe bien, ils sont tous sur Netflix…

The Office (US) (le 23 octobre)

Ingénieur dans l’aérospatiale puis pilote d’essai, Neil Armstrong est bien sûr plus connu pour être le premier homme à marcher sur la lune (n’en déplaise aux débiles qui ont pris Capricorn One au premier degré). Mais il a aussi été commandant de la mission Gemini 8 qui a failli très mal se passer. Un très bon film basé sur la biographie officielle d’un type hors du commun. Pensez à regarder L’Étoffe des Héros si vous avez aimé. Par contre celui-là, il n’est pas sur Netflix malheureusement…

Crée par Rick Gervais (nous vous conseillons en passant After Life et Humanity sur Netflix), cette série comique anglaise a été ensuite adapté pour les États-Unis avec Steve Carell campant le rôle d’un « petit chef » dans une société qui vend du papier en Pennsylvanie. Filmées à la manière d’un documentaire, les interactions entre les employés sont très drôles. Bon après, il y a toujours ce débat : laquelle est la meilleure ? La série UK de la série US ? Ici, nous sommes plus David Brent que Michael Scott. L’accent y est pour beaucoup.

