Nouveautés films, séries et dessins animés du mois de mars

Alors bien sûr la liste n’est pas exhaustive, mais nous avons quand même fait un petit topo sur les sorties Netflix de ce mois de janvier avec les contenus les plus prometteurs… Si vous désirez une liste complète des sorties, vous la trouverez chez nos confrères de Netflix-News.

Biggie : I got a Story to Tell (le 1er mars)



Christopher George Latore Wallace, plus connu sous le nom de Biggie Smalls ou The Notorious B.I.G est un rappeur de génie né à New York en 1972 et décédé à Los Angeles à l’âge de 24 ans. Vendeur de crack ayant trouvé sa voie dans la musique, Biggie est un monument dans le monde du rap même s’il n’a signé que 2 albums de son vivant. Il faut dire que son assassinat peu de temps après celui de 2Pac a participé à façonner ce côté légendaire. Ce documentaire bourré de vidéos inédites est l’occasion d’entendre les personnes qui l’ont côtoyé : Sean Combs, sa femme Faith Evans, sa mère…

Je veux Manger ton Pancréas (le 1er mars)



Il n’y a pas que les « Ghibli » sur Netflix. Par contre si vous voulez de la gaieté, il ne faudra pas compter sur Je veux Manger ton Pancréas. L’histoire est celle d’un lycéen introverti qui tombe par hasard sur le journal intime d’une camarade de classe. Il apprend qu’elle a une maladie qui ne lui laisse qu’un an à vivre. Étant le seul de l’école à connaître son secret, il décide malgré ce qui les oppose de se rapprocher d’elle. Sortez les mouchoirs et profitez-en pour allez voir Le Tombeau des Lucioles dans la foulée…

L’Attaque des Titans – Saison 3, partie 1 (le 1er mars)



Alors que la quatrième et dernière saison est en ce moment disponible sur le Netflix japonais, la première partie de la saison 3 débarque en ce mois de mars sur le Netflix français. Le pitch de cette série animée ? L’humanité est retranchée derrière des murs gigantesques qui ont pour but de tenir à l’écart les Titans, des géants mangeurs de chair. D’où viennent ces Titans ? Pourquoi attaquent-ils ? Que cache le gouvernement ? Dans ces 12 épisodes, on en saura plus sur les origines de Livaï et les motivations de certains des personnages principaux.

The One (le 12 mars)



Dans un futur proche, il est possible de trouver son âme sœur en utilisant l’ADN. Cela va bien sûr changer les relations entre les gens : autant ceux qui cherchent l’amour que ceux qui sont déjà en couple. La grosse corporation qui a fait cette découverte essaye de rentabiliser à fond sa trouvaille, mais bientôt une enquête pour meurtre est ouverte et la PDG est soupçonnée d’avoir un rapport avec cette affaire. Si vous avez aimé Black Mirror, cela devrait vous plaire…

L’Affaire Roman J. (le 25 mars)



Un très bon Denzel Washington campe dans ce film un avocat idéaliste qui perd foi dans le système. Très attaché au système judiciaire, il va subitement commettre l’irréparable et trahir ses convictions par appât du gain. Il va donc se retrouver dans le rôle du méchant et va risquer bien plus gros que sa carrière.

Les Irréguliers de Baker Street – Saison 1 (le 26 mars)



Il s’agit d’une série dans l’univers de Sherlock Holmes. Les Irréguliers de Baker Street sont en fait des gamins des rues qui trainent autour du domicile du célèbre détective et qui résolvent pour lui des affaires liées au surnaturel… Une sorte de « X-Files période victorienne ».

Notre sélection de pépites à (re)découvrir

Vous le savez, il est très facile de passer à côté de contenus intéressants sur Netflix où une nouveauté en chasse une autre. Voici la petite sélection de la rédaction avec un classique du cinéma, un film français complètement barré, un bon film avec Ben Affleck (tout arrive) et une comédie de Seth MacFarlane (Family Guy, American Dad). Si vous voulez partager vos « pépites », faites-le dans les commentaires !

La Cité de la Peur



Difficile de présenter cet OVNI si vous n’en avez jamais entendu parler. Il s’agit d’un « film de Les Nuls » avec le trio de Canal+ des années 80-90 : Chantal Lauby, Alain Chabat et Dominique Farrugia (et même le génie Bruno Carrette en apparition posthume). Un tueur assassine tous les projectionnistes de Red is Dead, un film médiocre. L’engouement autour de cette histoire propulse le film à Cannes, mais le tueur ne compte pas s’arrêter en bas des marches du Palais des Festivals. Des répliques cultes et des seconds rôles excellents : Bacri, Darmon, Gélin, Karyo… « Barrez-vous cons de mimes ! »

Le Dictateur



Premier film parlant de Charlie Chaplin, ce chef d’œuvre réalisé en 1940 est bien sûr une charge contre le régime nazi. Dans le pays imaginaire de Tomainia, un barbier juif vétéran de la précédente guerre a été blessé. Durant sa convalescence, son pays à bien changé et les siens sont persécutés. Après un invraisemblable quiproquo, il est confondu avec le dictateur Adenoïd Hynkel, caricature à peine dissimulée de Hitler…

Ted



Au Noël 1985, un petit garçon de 8 ans fait un vœu un peu spécial : que son ours en peluche prenne vie. Ce souhait est miraculeusement exaucé et, passée la surprise initiale du monde entier, la vie reprend son cours normal. 27 ans plus tard, John et Ted sont colocataires. Les deux compères fument des bangs, boivent de la bière et si John a une relation, son immaturité pose de plus en plus de problèmes. Ted lui est plutôt un habitué des prostitués…

Argo



Basé sur une histoire vraie, Argo raconte de manière romancée le sauvetage de 6 diplomates américains basés en Iran au moment de la révolution islamique de Khomeyni. Alors oui c’est un film « de et avec » Ben Affleck, mais l’histoire tient la route. Bien sûr, les Américains ont le beau rôle dans le films alors que ce sont les Canadiens qui ont tout fait, mais ça se regarde et on a presque pas envie de gifler tête de cul.

Encore plus de films et de séries ?

