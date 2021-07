Netflix : les nouveautés de juillet 2021

Voici le planning des sorties Netflix de juillet 2021. Nous avons fait notre petite sélection non exhaustive et quelques bonus sympas que nous avons dénichés…

Les nouveautés films et séries du mois de juillet 2021

La trilogie du Hobbit (depuis le 1er juillet)

La Grande Bellezza (depuis le 1er juillet)

Composée de Un voyage inattendu (2012), La Désolation de Smaug (2013) et La Bataille des Cinq Armées (2014), la « trilogie du Hobbit » se déroule 60 ans avant Le Seigneur des Anneaux. L’histoire est celle de Bilbon Sacquet (l’oncle de Frodon), un hobbit casanier qui part à l’aventure avec Gandalf et une troupe de nains. Entre les personnages inventés, les scènes en chanson et les libertés prises avec l’œuvre originale, ces films n’ont pas été appréciés par certains fans. On passe quand même un très bon moment. Si vous voulez savoir comment Bilbon s’est retrouvé possesseur de l’anneau…

Fences (depuis le 1er juillet)

La Grande Bellezza est un film italien qui a reçu l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2014. Le long métrage se déroule à Rome, on peut même dire que la capitale italienne fait office de décor principal puisqu’on y découvrira ses monuments, particulièrement mis en valeur. Jep Gambardella est un critique d’art qui évolue dans un monde futile où se côtoient artistes, gens de la télévision et starlettes. Devenu célèbre grâce à son unique livre écrit il y a 40 ans, Jep rêve de se remettre à écrire.

Mobile Suit Gundam : L’éclat d’Hathaway (depuis le 1er juillet)

Ancien joueur de baseball de la Negro Ligue (une ligue ségrégationniste réservée aux Afro-Américains), Troy Maxson n’a pas la vie facile. Devenu éboueur, il est frustré de n’avoir jamais eu la carrière qu’il méritait et n’a que de la rancœur contre le système. Lorsque son fils se fait remarquer par un recruteur de football américain, Troy refuse qu’il aille plus loin dans ce rêve. Un film de et avec Denzel Washington.

No Country for Old Men (depuis le 1er juillet)

Depuis quelques semaines, Netflix met le paquet sur la saga Gundam en proposant différentes séries et films d’animation de la célèbre franchise japonaise. Célèbre ? Et oui, si chez nous on connaît plus Goldorak (Grendaizer) Evangelion ou Macross, Gundam est un colosse au pays du soleil levant. Un space opera commencé en 1979 souvent comparé à Star Wars… Cet « Éclat d’Hathaway » est un film de 2021 réalisé en collaboration avec Netflix. Des intrigues politiques, des colonies spatiales et des robots géants qui se mettent sur la gueule : oui c’est réducteur, mais on ne va pas vous résumer 40 ans de scénario. Si vous voulez mettre un pied dans l’univers, Netflix propose la première série d’origine rééditée en trois films : Mobile Suit Gundam I, II, et III.

12 films de Jean-Claude Van Damme (le 15 juillet)

Attention, chef d’œuvre ! Alors qu’il tombe par hasard sur 2 millions de dollars, Llewelyn Moss (Josh Brolin) est devenu la cible d’un tueur psychopathe (Javier Bardem) qui a été engagé par le crime organisé pour récupérer l’argent. Le shérif du coin (Tommy Lee Jones), un peu perdu dans ce monde de violence, va essayer de le retrouver avant qu’il ne se fasse tuer. Mais Llewelyn, vétéran du Vietnam, ne compte ni mourir, ni céder son pactole.

12 Years a Slave (le 22 juillet)

On avait déjà Kickboxer, Risque Maximum, Double Team et Piège à Hong Kong (Knock Off) sur la plate-forme, mais voici que 12 films de JCVD débarquent le 15 juillet. Préparez le popcorn et payez-vous une cure de jouvence avec The Order, In Hell, The Arrival, Time Cop, Légionnaire, L’Arme Absolu, Replicant, Le Grand Tournoi, Inferno, Full Contact… Et si vous n’aimez pas Jean-Claude ou que vous avez un a priori sur lui, il est temps de vous mettre à casser des noisettes entre vos fesses

Les Maîtres de l’Univers : Révélation (le 23 juillet)

Il s’agit de la véritable histoire de Solomon Northup, un noir américain qui vivait une vie d’homme libre à New York au milieu du XIXe siècle. Drogué et enlevé, il a été vendu comme esclave en Louisiane où il a été asservi pendant 12 ans avant de prouver son identité et de pouvoir retrouver sa femme et sa fille.

La liste complète pour juillet 2021

Bon alors celui-là, on ne l’avait pas vu venir. Environ 40 ans après le début de la série d’origine et 20 ans après un premier reboot, revoici The Masters of the Universe aka « la bande à Musclor ». Alors bien sûr, cela ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes un gamin des années 80 (l’époque où tonton te fumait en pleine gueule avant de rentrer bourré en R5 avec ses gosses pas attachés à l’arrière), il y a des chances pour que cette nouvelle série Netflix vous intéresse. Quand on regarde le trailer, ça fait envie, mais quand on apprend que c’est une création de Kevin Smith on se méfie un peu. Plus que quelques dodos pour avoir une réponse…

Le 1er juillet

Audible : vaincre sur tous les terrains

Desperados

Le petit dinosaure : l’expédition héroïque

Dynasty Warriors

Geostorm

Desperado

Le Petit Dinosaure : l’expédition héroïque

La Mécanique de l’Ombre

Forrest Gump

Halal Police d’état

In the Air

Kung Fu Panda 3

L’Heure d’été

La Guerre des Mondes

Le Chasseur et la Reine des Glaces

Le Talentueux Mr. Ripley

Les Schtroumpfs 2

Mission Impossible

Mission Impossible 3

Le Hobbit: la désolation de Smaug

Le Hobbit: la bataille des cinq armées

Le Hobbit : un voyage inattendu

Le Caire confidentiel

Bille et Ted sauvent l’univers

Quarantine Tales – Saison 1

Going to Brazil

New Amsterdam : Saison 1

Mobile Suit Gundam : L’éclat d’Hathaway

120 battements par minute

Le nouveau

Black Butler

Camping à la ferme

Elysium

Gandhi

Minority Report

Mon beau-père et nous

No Country for Old men

Paranoïak

Voiceless

Warcraft : le commencement

L’intégrale de Yu Yu Hakusho

L’intégrale de Twilight

Génération 56K

Young royals – Saison 1

Dis moi oui

Mon coup d’un soir, mon ex et moi

Fences

Coeur de bronze

Youth

La grande Bellezza

Le 2 juillet

Jumanji : bienvenue dans la jungle

La 8ème nuit

Haseen Dillruba : beauté envoûtante

Rattle Snake : The Ahanna Story

Fear Street 1994

Mortel – Saison 2

Envoyez du bois ! – Saison 1

Le 4 juillet

Mine

I think you should leave with Tim Robinson – Saison 2

We The People : Do, ré, mi… démocratie !

Le 7 juillet

Major Grom : le docteur de peste

Idylle sur une île

Fellini : je suis un clown

Felinomania

The Mire – Saison 2

Pur-Sang

Nos amis les chiens – Saison 2

Querelles de voisinage – Saison 1

Le 8 juillet

Beastars – Saison 2

Resident Evil : Infinite Darkness

Elize Matsunaga : sinistre conte de fées (Mini-série)

Le 9 juillet

C’était l’été dernier

Le parcours des tyrans – Saison 1

Lee-Su Geun : the sense coach

Comment je suis devenu un super-héros

Fear Street 1978

Virgin River – Saison 3

Atypical – Saison 4

L’homme de l’eau

Finding Hubby

Le 13 juillet

Fear Street 1666

Naomie Osaka – Saison 1

Day of destiny

Ridley Jones : la protectrice du musée

Le 14 juillet

Red Privada : une chronique trop gênante

Braquages d’anthologie – Saison 1

Le guide de la famille parfaite

My unorthodox Life – Saison 1

A Classic Horror Story

American Nightmare 4 – Les origines

Le 15 juillet

12 films avec Jean-Claude Van Damme

Mes premières fois – Saison 2

Game Night

A perfect fit

Peppa Pig – Saison 6

Justice League

Les sept mercenaires

My Amanda

Le grand tournoi

Le 16 juillet

Naomi Osaka – Mini série

Johnny Test – Saison 1

En bref – Nouvelle saison

Deux semaines à Lagos

Deep

Le 21 juillet

Séduction Haute Tension – Brésil

Chasseurs de trolls : le réveil des Titans

Sexy Beasts – Saison 1

New Amsterdam – Saison 2

Sanitation day

Le 22 juillet

12 Years a Slave

Nos Mots comme des Bulles

Le 23 juillet

Les Maîtres de l’Univers : Révélation

Blood Red Sky

Comme une étincelle – Saison 1

Jackpotes

Une seconde chance : Rivales

Kingdom : Ashin of the North

Sky Rojo – Saison 2

The Movie that made us

Le 27 juillet

How to sells drugs online (fast) – Saison 3

Mighty Express – Saison 4

Le 28 juillet

Tatoo à refaire – Saison 1

Bartkowiak

Séduction Haute Tension – Brésil

Mama Mia ! Here we go again

Le 29 juillet

L’amour complexe

Le 30 juillet

Le Dernier Mercenaire

Outerbanks – Saison 2

Centaurworld

La Saga DeLorean : Destin d’un magnat de l’automobile

Glow-Up – Saison 3

