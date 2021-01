Netflix : les nouveautés de janvier 2021 et notre sélection

Nouveautés films, séries et dessins animés du mois de janvier

Alors bien sûr la liste n’est pas exhaustive, mais nous avons quand même fait un petit topo sur les sorties Netflix de ce mois de janvier avec les contenus les plus prometteurs… Si vous désirez une liste complète des sorties, vous la trouverez chez nos confrères de Netflix-News.

Delicatessen (le 1er janvier)



Difficile de vous parler de ce chef-d’œuvre sans vous gâcher le plaisir de le découvrir. Il s’agit d’un film assez noir avec une ambiance très particulière orchestré de main de maître par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet (La Cité des Enfants Perdus). On y retrouvera Dominique Pinon, Jean-Claude Dreyfus, Karin Viard et Ticky Holgado. À voir absolument.

Asphalt Burning (le 2 janvier)



Ce film norvégien a franchement l’air de partir dans tous les sens : un passionné de voiture voit son mariage annulé puis se fait lancer un défi par une vieille connaissance. Un « road movie » déjanté qui se termine sur le circuit mythique du Nürburgring en Allemagne. Pas le film du siècle, mais ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de voir un film norvégien alors…

Tony Parker : The Final Shot (le 6 janvier)



Et un documentaire sur Tony Parker ! Premier Français à avoir gagné un titre NBA, « TP » en a même décroché 4 avec les Spurs de San Antonio et il est aussi champion d’Europe 2013 avec l’équipe de France et premier Européen à décrocher un titre de MVP pour une finale NBA. Un athlète hors norme vu par ses amis et ses pairs.

Spider-Man : Homecoming (le 8 janvier)



Un très bon « reboot » de Spider-Man avec Tom Holland, Michael Keaton et Robert Downey Jr. Il s’agit du 16ème film du MCU et le quatrième de la phase III (à voir entre Black Panther et Docteur Strange). L’histoire de base est connue, mais dans cette version de Spider-Man, Peter Parker est plus jeune et il est aidé par Tony Stark dans son « éducation » de super-héros. Tom Holland est un peu agaçant dans son rôle de nerd, mais moins qu’Andrew Garfield.

Les Heures sombres (le 15 janvier)



Ce film de 2017 montre la période entre l’arrivée au pouvoir de Winston Churchill et la lutte interne au sein du parti conservateur entre les partisans d’une paix négociée avec l’Allemagne nazie et les partisans du « Jamais ». Un film très sympa sur un personnage historique mal connu chez nous et un Gary Oldman très inspiré dans le rôle du Premier ministre britannique.

Snowpiercer – Saison 2 (le 26 janvier)



Cette série qui est en fait l’adaptation d’une BD française des années 80 connaît en ce mois de janvier sa deuxième saison sur Netflix (un épisode par semaine). La fin de la première saison se terminant sur un cliffhanger, nous éviterons de spoiler, mais nous pouvons quand même parler un peu du postulat de départ : sept ans après un dérèglement climatique sans précédent, les survivants ont trouvé refuge dans un train qui ne s’arrête jamais. Composé d’un millier de wagons, les individus sont séparés en plusieurs classes, des plus pauvres qui n’ont rien aux ultra-riches qui vivent dans l’opulence. Un meurtre va changer la donne puisqu’un ancien policier de la queue de train va se retrouver invité à l’avant pour enquêter. Si vous n’avez pas vu la première saison, il faut y remédier au plus vite…

Notre sélection de pépites à (re)découvrir

Vous le savez, il est très facile de passer à côté de contenus intéressants sur Netflix où une nouveauté en chasse une autre. Voici la petite sélection de la rédaction avec un classique de Scorsese, de l’animation japonaise, de l’absurde britannique et un duo de films français sur la vie de Jacques Mesrine. Si vous voulez partager vos pépites, faites-le dans les commentaires !

Les Affranchis



Grand classique du cinéma de gangster, Goodfellas (en VO) est basé sur la vie de Henry Hill, un associé de la famille Lucchese de 1955 à 1980. Un trio d’acteur formidable (Ray Liotta – Robert de Niro – Joe Pesci) sans oublier Lorraine Braco (Dr Jennifer Melfi dans Les Soprano), des dialogues millimétrés, une bande-son d’enfer et une réalisation très dynamique. Un film à regarder en VO absolument !

Neon Genesis Evangelion



En l’an 2000, le niveau de la mer a augmenté suite au Second Impact, un cataclysme soi-disant causé par une météorite. L’humanité a survécu malgré 2 milliards de morts, mais 15 ans après, des créatures géantes et belliqueuses, les Anges, font leur apparition et tentent de détruire la nouvelle capitale du Japon : Tokyo-3. Pour les arrêter, l’humanité peut compter sur les EVA, des robots pilotés par des adolescents. Qui sont ces Anges ? Pourquoi attaquent-ils ? D’où vient le pouvoir des EVA ? Un animé de qualité de 26 épisodes avec deux fins alternatives sous forme de longs métrages (aussi disponible sur Netflix), des dizaines de jeux vidéo, une version alternative en 4 épisodes (Rebuild of Evangelion) et des mangas en pagaille…

La Vie de Brian



Film des Monthy Python sorti en 1979, La Vie de Brian est un long métrage comme Terry Jones savait les faire : des sketchs absurdes, mais irrésistibles. Le pitch ? Brian est né le même jour que Jésus Christ et comme tout le monde, il déteste l’occupant Romain. Cela va le pousser à rejoindre le Front populaire de Judée… Attention à ceux qui n’aiment pas les sous-titres, le film n’a jamais été doublé en français : heureusement d’ailleurs.

Mesrine : L’Instinct de Mort & L’Ennemi Public n°1



Deux très bons films sur la vie de Jacques Mesrine, le criminel français le plus violent des années 70. Le premier long métrage suit les événements allant de la fin de son service militaire en Algérie jusqu’à la mort de son complice Jean-Paul Mercier tandis que le second commence lorsqu’il revient en France jusqu’à sa fin, porte de Clignancourt. Du grand cinéma français avec Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard Depardieu, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin…

Encore plus de films et de séries ?

