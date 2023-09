Netflix : les films en DVD c’est fini !

Si vous êtes né au siècle dernier, vous avez sans doute connu ces magasins de location de DVD (ou de VHS si vos articulations grincent). La formule était simple : il fallait vous rendre sur place et choisir un film physique pour repartir chez vous et le rendre quelques jours plus tard.

Aux États-Unis, Netflix a révolutionné ce système en utilisant Internet. En 1998, avant même la possibilité de « streamer » quoique ce soit, la firme a développé un site où il était possible de se faire livrer un film DVD dans sa boîte aux lettres. Le facteur se chargeait de récupérer le disque directement chez vous.

Plus tard, vers 2007, Netflix a commencé à délivrer des films en VOD directement par les tuyaux du Net, mais aux USA, ce service de location physique fonctionnait encore…Jusqu’à hier 29 septembre 2023. C’est en effet ce jour que le dernier DVD a été expédié par la société qui arrête définitivement cette activité après 25 ans de bons et loyaux services. Il faut dire que malgré les 5 milliards de DVD qui ont été expédiés depuis 1998, le chiffre d’affaires de cette activité représente actuellement 0,5 % du chiffre d’affaires total de Netflix.

Scenes from our final day. It's been a privilege to share movie nights with you for 25 years. Thank you and good night. pic.twitter.com/s862UxDj97

— DVD Netflix (@dvdnetflix) September 30, 2023