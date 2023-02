Netflix : le Top 10 des films coréens à voir absolument !

Si vous pensez avoir fait le tour de Netflix et que rien ne peut vous surprendre, nous vous invitons à faire un tour dans la section des films coréens. Le cinéma de ce pays asiatique est très inventif et propose tous les genres possibles : comédie, thriller, sciences-fiction, horreur, etc.

Le cinéma coréen dispose d’une grande visibilité sur Netflix et le genre dispose même de sa propre catégorie (numérotée 5685). Il faut dire que depuis la série Squid Game, le public est curieux des productions du Pays du Matin calme. Si on ne trouve pas les chefs-d’œuvre de Kim Ki-duk ou Park Chan-wook sur la plate-forme, il y a quand même quelques pépites et des films très récents. Nous vous conseillons de profiter des très bons sous-titres de Netflix et de mettre la VO car le coréen c’est vraiment quelque chose…

Nos autres sélections « streaming » :

Les 10 meilleurs films coréens de Netflix

► Okja

Une grosse corporation crée un « super-cochon » de la taille d’un hippopotame. Le but est de nourrir la population mondiale avec le moins d’empreinte carbone possible. Pour promouvoir son bétail du futur, la firme va donner des spécimens à des fermiers du monde entier pour faire un concours du plus beau cochon. Une petite fermière et son grand-père recueillent alors Okja, mais un jour la bête doit partir. Mijia décide alors de lancer une opération de sauvetage.

► Psychokinesis

Psychokinesis est écrit et réalisé par Yeon Sang-ho, qui a également réalisé Train to Busan. Ce film est un des tout premiers films de super héros coréen. Il met en scène un agent de sécurité malchanceux qui va découvrir des pouvoirs de télékinésie après une rencontre étrange avec un météore. Le héros va alors se servir de ses nouvelles aptitudes pour faire le bien autour de lui. De l’humour, de l’action : un film très divertissant !

► #Alive

#Alive raconte l’histoire d’un streamer de jeux vidéo qui se retrouve bloqué dans son appartement après qu’une apocalypse zombie ait éclaté à Séoul. Alors qu’il succombe lentement à la faim, à la soif et à la dépression, il entre en contact avec un autre survivant qui vit dans l’immeuble voisin du sien. Les deux se réunissent et tentent de garder espoir tout en faisant ce qu’ils peuvent pour survivre. Frais et surprenant.

► Night in Paradise

Night in Paradise est un excellent triller policier qui narre l’histoire d’un mafieux qui refuse une offre pour rejoindre le gang rival de Bukseong, ce qui entraîne le meurtre de toute sa famille. Tae-goo se venge alors en tuant les hommes responsables avant de s’enfuir sur l’île de Jeju. Encore une histoire de vengeance complexe et passionnante venue de Corée de Sud.

► Kingdom

Quand on pense à un film de zombies, on pense aux grandes métropoles modernes. La force de Kingdom c’est qu’il s’agit d’un film de zombies qui prend place à l’époque Joseon en Corée. Il s’agit à l’origine d’une série (2 saisons), mais on trouve aussi un spin-off sous forme de film, Kingdom : Ashin of the North.

► Steel Rain

Les films qui racontent des histoires de conflit entre les deux Corées sont très nombreux, mais sur Netflix on ne va en trouver qu’un : Steel Rain. Un officier nord-coréen est chargé d’éliminer deux hommes soupçonnés de préparer un coup d’État. Alors qu’il attend que ces cibles, des bombes explosent et des soldats nord-coréens rebelles arrivent sur place. Dans ce chaos, notre brave soldat parvient à sauver la vie du chef suprême et part en Corée du Sud avec le dictateur. Il devra collaborer avec les ennemis héréditaires pour empêcher une guerre nucléaire. Ce n’est pas Joint Security Area, mais ça se regarde.

► The Drug King

Attention, ce Drug King met en scène deux des meilleurs acteurs coréens, Song Kang-ho (Snowpiercer, Parasite) et Bae Doona (Sense8, Kingdom). Lee Doo-sam est un dealer de bas étage qui prend du galon pour devenir un gros caïd du milieu. La Corée du Sud des années 70 est très bien retranscrite et on ne voit pas le temps passer…

► The Call

Une jeune femme trouve un vieux téléphone dans la maison de son enfance, mais elle commence à recevoir des appels. Très vite, elle se rend compte que la personne à l’autre bout du fil appelle depuis 20 ans dans le passé. On ne vous en dira pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir, mais c’est sans le meilleur film de cette sélection…

► Forgotten

Une nuit, Jin voit son frère Yoo se faire enlever dans la rue, mais 19 jours plus tard il revient sans aucun souvenir de ce rapt. Alors que tout revient à la normale, Jin remarque que son frère agit bizarrement et en déduit qu’il s’agit d’une autre personne. Un peu comme Call : on n’en décroche pas.

► The Bros

Et pour terminer : une comédie ! C’est un peu potache, mais ça se regarde : deux frères très différents et brouillés depuis longtemps sont obligés de se réunir après la mort de leur père en vue de suivre toutes les traditions d’un enterrement coréen…