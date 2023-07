Netflix, Disney+, Prime Video… Trop d’offres encourage le piratage ?

Avant Netflix, le monde était simple : il y avait les « riches » qui avaient Canal+, pouvaient se permettre d’aller au cinéma, acheter des DVD et des CD et il y avait les autres qui pirataient les œuvres sans vergogne. Si la plate-forme américaine a démocratisé l’offre payante, cela se complique avec la hausse des prix et la multiplication des abonnements…

Les « pirates » occasionnels le demandaient depuis des années : une offre simple, riche et payante pour regarder films et séries de manière légale. Ils avaient souhaité une « licence globale » – une sorte de taxe à payer en plus sur le forfait Internet donnant l’autorisation de télécharger/streamer à volonté – mais celle-ci n’est jamais venue.

À la place, nous avons eu Netflix et Spotify.

Une offre éparpillée

S’il est rare de ne pas avoir ce qu’on veut avec le service de stream musical, ce n’est pas la même mayonnaise avec Netflix, Spotify, Deezer, Prime Music : vous avez de grande chance de retrouver les mêmes artistes. Le catalogue est presque identique et à part quelques exceptions, on retrouvera Madonna, les Guns n’ Roses, Céline Dion ou les intellectuels du rap français sur toutes ces plates-formes. On n’aurait pas idée de devoir chercher les Beatles sur l’un et Metallica sur l’autre.

Pour le stream vidéo, par contre c’est compliqué et c’est aussi le jeu des chaises musicales : les Indiana Jones qui étaient sur Netflix se retrouvent maintenant sur Disney+. Si vous voulez regarder la dernière série avec Stallone ou The Boys, il faudra avoir Prime Video. Paramount+ est encore confidentiel, mais elle est en option sur Prime Video et dans un forfait groupé avec Canal+.

Bref c’est tout sauf simple.

Un budget mensuel conséquent

Si on ajoute à cela les personnes qui s’intéressent au sport c’est vite le chemin de croix pour choisir ses plates-formes en septembre : beIN dispose d’un partenariat avec Canal+, mais si voulez toute la Ligue 1, il faudra voir du côté de chez Amazon avec un Pass à acheter par-dessus votre compte Prime Video.

Et cela fait aussi une sacrée somme en début de mois. Imaginez une famille avec Netflix, Disney+, Prime Video et Deezer. Cela représente entre 30 et 40 € et les prix sont à la hausse avec une chasse aux resquilleurs qui grattent les codes auprès des amis.

Et tout ça sans la garantie de voir ce que vous voulez.

Pour un match de Ligue des Champions, il faudra prendre RMC (même si Canal est aussi diffuseur de certains matchs), tandis que la dernière série Star Wars sera sur Disney+, tout comme les vieux Predator ou Alien que vous auriez peut-être envie de faire découvrir à vos enfants. Le Seigneur des Anneaux ? C’est sur Prime. Scream ? Top Gun ? Paramount+. Terminator 2 ? Canal+.

Le retour du piratage ?

Vous avez envie de rire et de regarder La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand ? C’est sur Canal+ en location à 3,99 € en HD. Un peu abusé pour un film de 1971 rentabilisé depuis des années et qui passe à la télé une fois par an, non ? Et attention, vous n’avez que 48 heures pour en profiter. Aux États-Unis, les foyers sont abonnés en moyenne à 4 services de stream vidéo. C’est énorme, mais c’est aussi culturel. Les Américains étaient habitués à payer « le câble » et son abonnement exorbitant pour voir du contenu de qualité. Pour eux, payer Netflix+Disney+Amazon+HBO revient à la même chose et c’est en plus à la carte. Sur le vieux continent, on peut se féliciter de la multiplication des contenus de qualité, mais cette offre éparpillée ne sert pas la cause. Ce qui était pratique et a participé à ce que les gens mettent de côté leur chapeau de pirate est en train de favoriser l’exact opposé.

À quand une entente entre les différentes plates-formes ?

Autrefois on piratait les rares films ou séries qui n’étaient pas sur Netflix, mais on a maintenant l’impression que tous les contenus que l’on désire se trouvent ailleurs. Les pirates sont alors de retour, tout simplement parce que les offres légales sont de moins en moins pratiques avec des packs en cascade et que le prix cumulé de toutes ces offres devient prohibitif. Il faudra que l’industrie du cinéma et de la télévision se mettent d’accord entre eux comme l’ont fait les acteurs de l’industrie musicale, au moins pour les classiques du cinéma ou les séries rentabilisées depuis belle lurette…