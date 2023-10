Netflix, Disney+, Prime Video : où trouver les films de M. Night Shyamalan ?

On l’aime ou on ne l’aime pas, mais le cinéma de M. Night Shyamalan ne laisse pas indifférent. Le problème avec ce dernier c’est qu’il a travaillé avec beaucoup de producteurs et que ses films sont parfois difficiles à trouver sur les plates-formes de streaming. Bizarrement, c’est sur le très lisse Disney+ qu’on va trouver le plus grand nombre de ses productions. Suivez le guide…

Les films de M. Night Shyamalan sur Disney+

► Signes

Un Mel Gibson en pasteur qui a perdu la foi, une visite extraterrestre et plein de questions. Signes (2002) est un film qui propose plusieurs lectures. Nous vous conseillons d’ailleurs l’excellent épisode de Chroma à son sujet. Le film a obtenu plusieurs récompenses, mais on trouve encore des esprits chagrins pour vous dire que c’est un navet. Ignorez ces tristes sires et plongez-vous dedans…

► Phénomènes

The Happening est passé un peu inaperçu en 2008. C’est pourtant un film « éco-inquiétant » peut-être un peu trop en avance sur son temps. Un mal mystérieux frappe New York avec des centaines de gens qui se donnent la mort sans raison. Si ce n’est pas son meilleur film, Phénomènes (en VF) ne méritait pas autant de mauvaises critiques…

► The Village

À la fin du XIXe siècle, une petite communauté vit recluse en Pennsylvanie. Les habitants de ce village ne peuvent pas sortir car des monstres rodent dans la forêt. Pour sauver son promis, une femme aveugle va devoir pourtant braver l’interdit. Vous avez vu venir le twist ? Nous, pas vraiment…

► Incassable

Quand il ne se fait pas copieusement insulter par les critiques de cinéma, M. Night Shyamalan réinvente le film de super-héros. Oui, rien que ça. Si vous n’avez pas vu celui-là, il faut vite prendre un cours de rattrapage…

► Glass

Sur Disney+ on trouve Incassable et Glass, mais pas Split ? C’est un peu ballot car il manque le second film de la trilogie. Heureusement qu’on peut trouver ce dernier sur Netflix et Prime Video… Glass clos cette suite de films assez particulière avec Bruce Willis, James McAvoy et Samuel Lee Jackson.

Les films de M. Night Shyamalan sur Netflix

► Split (aussi sur Amazon Prime Video)

Second film de la trilogie ‘Incassable », Split centre son récit sur Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Une performance XXL de l’acteur. À voir en VO bien sûr…

► After Earth (avec un VPN)

After Earth se trouve sur le Netflix US. Il faudra donc un VPN et une IP américaine pour le voir (on vous explique tout ici). Dans ce film de 2013, Will et Jaden Smith incarnent un père et son fils dans un monde où la race humaine est en guerre contre des extraterrestres. Ça se regarde.

Les films de M. Night Shyamalan sur Amazon Prime Video

► The Visit

Un film d’horreur style « found footage » à la Projet Blair Witch. Il sait tout faire ce Shyamalan !

► The Last Airbender (avec la période d’essai de Paramount+)

Il s’agit de l’adaptation de l’animé du même nom. Les fans hardcore lui sont tombés dessus, mais globalement le film a été un succès. Si vous aimez bien Avatar (pas celui avec les types bleus, mais l’autre), ça vaut le coup… Pour le voir, il faudra souscrire à la période d’essai de 7 jours de Paramount+. Pas besoin d’avoir Amazon Prime Video pour cela, mais il est au catalogue.

► Knock in the Cabin (avec un VPN)

C’est le film le plus récent du réalisateur puisqu’il date de 2023. Pour le voir il faudra cependant utiliser un VPN avec une IP américaine. Le pitch ? Deux types partent en vacances avec leur fille adoptive. Alors que la famille séjourne dans un chalet en forêt, elle est prise en otage par quatre étrangers qui leur demande de se supprimer pour éviter l’Apocalypse. Du Shyamalan dans son jus !

Les films de M. Night Shyamalan à louer ou à acheter sur Canal VOD

Si vous n’êtes ps abonnés à des plates-formes de streaming, sachez que vous pouvez vous faire une séance depuis votre box avec Canal VOD. Il est possible d’acheter ou de louer les films de Shyamalan à l’unité, y compris ceux qui manquent à l’appel sur Netflix et compagnie comme Old ou Lady in the Water. Mais depuis le début de cette sélection, il manque encore un film à l’appel. Le plus connu du réalisateur et celui qui l’a révélé en 1999 : Sixième Sens. Impossible à trouver ?

Mais où est Sixième Sens ?

C’est LE film qui a fait connaître le réalisateur et pourtant on ne le trouve nulle part. Sur Internet, on nous avons suivi sa piste avec un VPN, mais toutes les rumeurs se sont révélées fausses. On ne trouve le film emblématique de Shyamalan sur aucune des plates-formes locales de Netflix : ni au Royaume-Uni, ni en Australie, ni au Pays-bas, ni en Corée du Sud. Le film est introuvable ! Sixième Sens dispose bien d’une fiche sur Netflix, mais on ne trouve qu’un bouton pour obtenir une notification lorsque celui-ci réapparaîtra. Si vous souhaitez vraiment voir ce petit chef d’œuvre, la solution la plus simple est de le louer sur YouTube ou sur le Google Play Store pour 3,99 €.