Netflix : déconnectez à distance les squatteurs de comptes

Netflix a révolutionné le monde du streaming il y a maintenant quelques années et se vante aujourd’hui de compter plus de 208 millions d’abonnés dans le monde. Sachant que la plupart des gens partagent leurs identifiants avec des membres de leurs familles ou leurs amis, ce nombre peut être facilement doublé si on doit parler en termes de spectateurs potentiels. Le service de streaming américain propose aujourd’hui de très nombreux programmes originaux, que ce soit des séries, comme Stranger Things ou dernièrement Disparu à jamais, ou des films comme Tyler Rake ou Army of the dead.

Netflix propose 3 abonnements différents qui se distinguent avant tout par le nombre possible de connexions simultanées à votre compte. Le Premium à 15,99€ permet 4 visionnages en même temps, le Standard à 11,99€ se contente de 2 et l’Essentiel à 7,99€ fait dans le léger avec un seul visionnage possible. Alors, oui, c’est beau de partager, mais cela peut aussi emmener un gros problème si tout le monde se met à regarder en même temps.

Trop bon, trop connecté

Si Netflix n’est pas encore complétement entré en guerre contre ce partage intempestif de compte qui lui fait perdre des millions et contre lequel il va être compliqué de lutter, il ne badine par contre pas du tout sur les quotas de visionnages simultanés. Vous avez un compte à deux visionnages ? Le troisième arrivé recevra un beau message sur son écran qui lui annonce que trop de personnes utilisent le compte en même temps et que l’accès lui est donc interdit.

Alors c’est parfois justifié, et le refoulé doit prendre son mal en patience en attendant son tour mais cela peut également vouloir dire qu’il y a un problème. Vous avez peut-être laissé vos codes à votre ex qui se venge en bloquant votre compte en bingeant en boucle Emily in Paris. Comme c’est les vacances, peut-être que vous avez également connecté votre compte à la télévision du salon du logement que vous louiez afin que vos enfants aient leur dose quotidienne de Pat’ Patrouille. Si vous avez oublié de vous déconnecter en partant, vous venez de perdre un écran et c’est le locataire suivant qui va en faire profiter ses gamins à vos frais. Des exemples comme ça, il y en a des centaines et on vous explique comment vous en extirper à distance.

Par le pouvoir de la déconnexion ancestrale

Parce que bon, le partage, c’est bien, mais quand ça vous bloque personnellement alors que vous êtes le détenteur du compte au départ, ça peut rendre bougon. Heureusement, il y a une méthode très simple pour vous déconnecter à distance de tous les écrans potentiellement. Il vous suffit de vous connecter à votre compte par le biais d’un navigateur Internet. Si vous êtes curieux de savoir où se trouvent les personnes connectées à votre compte, cliquez sur « Activité de streaming récente » qui vous donnera les informations précises sur les dernières connexions, soit la date, l’heure, le pays et l’adresse IP des personnes qui ont utilisé votre compte. Pour que cela cesse et que la déconnexion se fasse pour tous, retournez dans les paramètres et cliquez sur « Se déconnecter de tous les appareils ».

Alors bien sûr, il faudra remettre le mot de passe sur votre téléphone, votre tablette ou la télé, mais le guignol qui croit que son Airbnb dispose d’un Netflix gratos ne pourra plus utiliser votre compte. Et si vous souhaitez vraiment que plus personne ne se connecte à part vous, il ne vous reste plus qu’à changer votre code. Le tour est joué !