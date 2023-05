Nearby Share : transférez facilement vos fichiers entre Android et Windows

C’est quoi Nearby Share ?

Nearby Share est une solution de transfert de fichiers entre appareils via Wifi et Bluetooth, développée par Google. En 2020, pour concurrencer Air Drop, l’entreprise avait lancé son propre outil, mais uniquement à destination d’Android et Chrome. Pour démocratiser son service, Google a lancé des tests pour une version Windows, jusqu’alors limités à quelques pays, mais dorénavant étendus à la plupart des régions du monde, dont la France.

Google’s Nearby Share arrives on Windows to let you transfer files between PC and Android https://t.co/qkwtUs2t9n pic.twitter.com/xktxquYevR — The Verge (@verge) April 3, 2023

Comment utiliser Nearby Share entre Android et Windows ?

Avec cette nouvelle version, l’application de Google devient un réel concurrent à Air Drop, en facilitant les transferts entre différents appareils hors Android. Pour utiliser Nearby Share, voici les étapes à suivre :

Activez le partage de proximité sur Android

Depuis l’application Files de Google

Sélectionnez le menu puis Paramètres

Tout en bas, appuyez sur Partage à proximité

Activez Utiliser le partage à proximité

Activez Nearby Share sur Windows

Téléchargez et installez l’application Nearby Share

Lancez l’outil et connectez-vous à votre compte Google

Nommez votre PC pour le retrouver

Voilà, votre outil est prêt à l’usage ! Vous pouvez maintenant partager des fichiers, soit depuis votre PC vers un smartphone Android, ou bien dans le sens inverse. Pour transférer un document depuis votre PC :

Depuis l’application Nearby Share, allez sur Sélectionner des fichiers

Cliquez sur le ou les fichiers à envoyer

Sélectionnez l’appareil destinataire

Le transfert s’effectue alors !

Pour procéder au transfert dans l’autre sens, depuis un appareil Android :

Ouvrez l’application Files et rendez vous dans l’option Partage à proximité

Sélectionnez Envoyer, puis les fichiers à transférer

Appuyez sur Suivant, choisissez l’appareil destinataire

Les documents seront disponibles dans le dossier Téléchargement de votre PC

L’outil de Google est l’une des solutions les plus pratiques pour transférer des fichiers et médias entre un smartphone Android et un PC en toute simplicité. Cependant, si vous souhaitez utiliser une alternative Open Source pouvant connecter iOS, Windows, Linux, macOS et Android, vous pouvez vous lancer sur LANDrop !