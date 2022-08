Mystère : Pourquoi veulent-ils tous un téléphone pliant ?

L’un des principaux freins à l’achat d’un smartphone pliable est son prix. En effet, les modèles haut de gamme sont encore très chers et ne séduisent pas les consommateurs qui cherchent avant tout à faire des économies. Selon GfK, 35 % des Français interrogés ont déclaré que le prix était le principal critère de sélection d’un nouveau smartphone. Lorsqu’on voit le Samsung Galaxy Z Fold 4 et son prix compris entre 1799 € et 2159 €, on constate que cette gamme d’appareils est encore plus chère que celle des Premium. Même les personnes qui sont habituées à payer leur appareil neuf à plus de 900 € hésitent à passer à l’achat d’un téléphone qui coûte plus du double…

Des débuts difficiles…

Autre point noir pour les smartphones pliants : leur fragilité. Les utilisateurs sont en effet très réticents à l’idée d’acheter un appareil aussi fragile et onéreux. On se souvient de la mauvaise publicité lors de la sortie du premier Galaxy Z Fold avec son film transparent intégré à l’écran qui était parfois arraché par erreur ou qui se décollait prématurément.

Même si ce problème a été rapidement résolu, les consommateurs s’en souviennent sans doute encore. La charnière est aussi source d’inquiétude. Comment vieillissent ces appareils ? Enfin, les smartphones pliants souffrent encore de quelques bugs d’affichage liés aux applications qui ne sont pas adaptées au système de double écran. Cela dissuade également les consommateurs potentiels d’acheter ce type de produit.

De plus en plus de modèles pliants

Avec tous ces freins à l’achat, il n’est pas étonnant que les smartphones pliants aient du mal à convaincre les consommateurs au départ. Les fabricants ont dû travailler sur plusieurs points pour convaincre les utilisateurs d’acheter ce type de produit. Depuis sa troisième version, le Z Fold est étanche et la surcouche One UI est tout à fait adaptée au système à double écran. Reste encore le problème du prix, mais plus les fabricants seront nombreux à proposer ce type de produit et plus les prix seront tirés vers le bas. On compte de plus en plus de modèles sur cette gamme marginale, mais en forte croissance : Oppo Find N, Vivo X Fold, Xiaomi Mi MIX Fold, Motorola Razr 5G, Microsoft Surface Duo 2, Huawei Mate Xs 2, etc.

Multipliez les tâches.

Sans compter. Avec le nouveau #GalaxyZFold4, affichez plusieurs applications en même temps sur l’écran.#GalaxyUnpacked pic.twitter.com/6dJ4tLPZSO — Samsung FR (@SamsungFR) August 10, 2022

Un marché en plein boum !

Les ventes mondiales de smartphones pliables ont été multipliées par quatre en 2021, avec 10 millions d’unités. Ce segment pourrait encore croître de 73 % en 2022, selon le cabinet d’études Counterpoint Research. Samsung a essuyé les plâtres, mais elle récolte maintenant les fruits de son travail : la firme coréenne reste nettement en tête de ce secteur avec 87% de parts de marché l’année dernière. Les appareils pliables chez Samsung représentent déjà 15 % de toutes leurs ventes. Il y a donc un vrai marché…