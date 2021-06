mYoga : l’OMS lance une appli internationale pour découvrir et pratiquer le Yoga

Comme vous le savez, la situation sanitaire s’est nettement améliorée en France, mais circule un peu plus en Inde où le Covid-19 a fait pas loin de 400 000 victimes, soit 0,028% de la population 😱. L’Inde propose la vaccination gratuite pour les adultes âgés d’au moins 45 ans depuis le 1er mai, mais fidèle à ses traditions, le gouvernement indien invite également les Indiens à renforcer leur système immunitaire grâce au Yoga.

La journée internationale du Yoga a d’ailleurs eu lieu ce 21 juin, et le Premier ministre indien Narendra Modi en a profité pour rappeler les vertus « protectrices » de cette pratique contre la Covid 19. « Lorsque je parle avec les combattants de première ligne, ils me disent qu’ils ont adopté le yoga, en guise de bouclier protecteur, dans leur lutte contre le coronavirus. Les médecins sont fortifiés grâce au yoga et ont aussi recours au yoga pour traiter leurs patients », a affirmé haut et fort ce lundi le Premier ministre.

En parallèle de ces déclarations que certains jugeront originales, le Premier ministre indien et l’OMS ont annoncé le lancement d’une toute nouvelle application dédiée à l’apprentissage et à la pratique du Yoga. Disponibles gratuitement sur Android et iOS, WHO mYoga est « un document de référence pour la formation du yoga dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à renforcer la qualité, la sécurité et l’efficacité de la médecine traditionnelle et complémentaire ».

mYoga, la nouvelle bible du Yoga

En d’autres termes, cette application se résume comme une bible du Yoga, avec de nombreuses séances dédiées à l’apprentissage des différentes positions du yoga. Une fois que vous serez rodé, vous pourrez profiter des multiples sessions disponibles en vidéo. Selon votre niveau, vous pourrez opter entre des séances de 10, 20 ou 45 minutes. Notez qu’il est également possible de télécharger l’ensemble des cours et séances disponibles sur l’appli, pratique pour y accéder même lorsque vous êtes privés de connexion Internet à l’extérieur par exemple.

Précisons que l’application est intégralement traduite en français, un excellent point. « Le yoga s’est révélé efficace pour promouvoir la santé et est utile pour améliorer l’état des patients souffrant de maladies cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux, de diabète et de troubles mentaux », rappelle l’application en préambule. Si vous voulez vous mettre au yoga, voici l’appli qu’il vous faut il n’y a pas de doute !