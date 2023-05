MYM : ouvrez un compte créateur facilement et monétisez vos vidéos !

Lorsque vous souhaitez monétiser du contenu vidéo, il existe des solutions comme YouTube ou TikTok qui permettent de gagner de l’argent à partir des revenus publicitaires engendrés par vos productions. La difficulté c’est qu’il faut se faire une place sur la plate-forme, mettre ses vidéos en espérant qu’elles seront vues et compter les centimes en attendant de « percer ».

Fixez votre prix et produisez du contenu pour vos abonnés

MYM propose une approche différente puisque vous allez être rémunéré directement par vos abonnés. Ces derniers vont payer au minimum 4,99 €/mois pour accéder à votre contenu. Vous pouvez fixer le prix, proposer une ristourne sur un abonnement de 6 mois et produire directement des vidéos de qualité qui ne seront vues que par vos abonnés. C’est par exemple une plate-forme très avantageuse pour les coachs en tous genres (sportif, nutrition, séduction, etc.), mais aussi pour les musiciens qui peuvent produire du contenu exclusif pour leurs abonnés, les gamers, les cuisiniers, les parieurs, les formateurs, etc. Pas besoin d’être connu, il suffit de produire des vidéos régulièrement. Nous allons voir comment créer un compte et commencer sur MYM.

Créer votre compte « Creator » sur MYM

1/ L’inscription

Commencez par vous inscrire en cliquant ici, soit avec votre e-mail, votre compte Facebook ou Google. Choisissez votre pseudo : c’est une étape importante, car il sera intégré à l’URL de votre MYM. Il faudra ensuite continuer en remplissant le formulaire : nom, prénom, date de naissance.

2/ Votre type de contenus

Choisissez ensuite une catégorie pour votre contenu. Pour des vidéos coquines, il y a la case Modèle, mais on trouve énormément de choix : un cuisinier pourra faire des vidéos pour montrer ses recettes et son savoir-faire, un musicien pourra montrer ses répétitions, les coachs sportifs faire des programmes d’exercices, etc. Pour attirer le plus de monde possible, associez vos réseaux sociaux déjà existants : Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, etc.

3/ Le juste prix

Associez ensuite votre compte à des hashtags, écrivez une bio pour présenter votre MYM puis choisissez votre tarification. Vous pouvez commencer à 9,99 € (ou 39,99 € pour 6 mois ce qui revient à payer 6,66 €/mois pour votre abonné), mais on peut demander bien plus : 19,99 €, 49,99 € ou 99,99 €/mois. Plus tard, vous pouvez revoir le prix à la baisse dans votre tableau de bord avec un tarif d’entrée à 4,99 €. Estimez votre travail et le nombre de vidéos que vous proposez mensuellement. Lorsque votre compte sera finalisé, vous pourrez faire des bons de réduction pour inciter les gens à vous rejoindre (Outils>Bon de réduction).

4/ La certification

Une fois que vous avez fini, il faudra certifier votre compte pour récupérer l’argent de vos abonnements. Vous pouvez le faire plus tard, mais il faudra à terme présenter une preuve d’identité, ajouter un compte bancaire et votre numéro de téléphone. Attention, le système de certification est parfois capricieux : il faudra parfois s’y prendre à plusieurs fois pour que cela fonctionne. Heureusement c’est rapide, vous êtes fixé au bout de quelques minutes…

5/ Postez vos vidéos !

Il est temps de créer votre contenu ! Faites Nouveau + et choisissez Post (article ou photo), Story (vidéo) ou Push pour prévenir vos abonnés d’un nouveau contenu ou d’une actualité. Notez que dans Mes myms, vos abonnés peuvent vous demander du contenu exclusif que vous pouvez aussi monnayer.