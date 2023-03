MYM : comment gagner facilement de l’argent avec vos vidéos ?

Vivre en partageant du contenu sur Internet, c’est le rêve de beaucoup de personnes et la tâche est aujourd’hui de plus en plus compliquée. La première raison, c’est qu’il est beaucoup plus facile de se faire remarquer quand la concurrence est légère… ce qui était le cas il y a 10 ans mais plus maintenant. Aujourd’hui, le moindre apprenti cuisinier ou gamer monte sa chaîne. Le succès est donc presque une histoire de hasard. La deuxième raison, c’est que les rémunérations des services comme YouTube baissent. Il faut donc faire encore plus de vues pour espérer gagner de l’argent. Il existe pourtant une plateforme qui permet de bien vivre et elle s’appelle MYM. On vous explique.

MYM : pour rassembler les fidèles

MYM est au départ un réseau social qui, à l’instar d’Instagram, permet de partager des photos et des vidéos. Néanmoins, chaque créateur peut s’il le souhaite proposer du contenu payant sur sa page MYM Fans. À vous donc de produire des programmes exclusifs qui demanderont un abonnement pour qu’il soit accessible. Ces derniers peuvent aussi bien commencer à 9,99 € que monter jusqu’à 49,99 €, voire plus. C’est à vous de fixer le prix et de trouver le juste milieu. Vous pouvez également proposer des contenus uniques, donc plus chers, mais qui seront personnalisés à vos fans les plus mordus. Ce lien privilégié avec vous sera celui qui vous rapportera le plus d’argent.

#MYMDAYMOTIVATION Tu veux commencer à te lancer sur MYM à temps partiel ? Découvre nos astuces pour atteindre tes objectifs 🔥#mym #mymfanshttps://t.co/CDYCXFKzVb — MYM (@mym_fans_) February 20, 2023

Vous pouvez également recevoir des pourboires de la part des abonnés s’ils sont contents du contenu que vous proposez. Il faut savoir que pour se rémunérer MYM prend une part de ce que vous gagnez, soit 25% du prix de l’abonnement, 20% d’un média privé et 10% des pourboires. Vivre de ce que vous gagnerez sur MYM est donc possible mais il vous faudra fédérer une communauté fidèle qui restera abonnée. Imaginons « seulement » 200 personnes prenant un abonnement à 10 € et ce sont donc 1500 € dans votre poche en sortant la part de la plateforme. C’est quand même pas mal et objectivement réalisable avec un peu d’huile de coude et de motivation.

Vous pouvez même devenir ambassadeur MYM en parrainant de nouveaux créateurs. Vous gagnerez alors 10% de leurs revenus. Dans tous les cas, pour vous llancer dans l’aventure, vous pouvez dès maintenant créer un compte MYM, c’est rapide, facile et entièrement gratuit !