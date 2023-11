Murena 2 : le meilleur smartphone déGooglelisé ?

Vous ne connaissez ni la /e/ Foundation, ni la gamme Murena ? Faisons les présentations. La /e/ Foundation est un organisme à but non lucratif, fondé par le français Gaël Duval en 2018 afin d’assurer le suivi technique du système d’exploitation /e/. Cet OS est un fork de LineageOS, basé sur Android, ayant subi de nombreuses modifications pour renforcer la confidentialité de l’utilisateur. Depuis un peu plus d’un an, la fondation possède aussi ses propres services Cloud ainsi que ses propres appareils mobiles, sous le nom de marque Murena.

Un smartphone confidentiel

Le premier smartphone Murena sort en décembre 2022. À l’époque, l’appareil ne convainc pas vraiment sur sa proposition technique, mais réussit à se faire remarquer grâce à son élément différenciateur majeur : la confidentialité. L’objectif annoncé : protéger au maximum votre vie privée, en se reposant sur un OS indépendant des services Google et au travers d’un certain nombre de fonctionnalités destinées à protéger votre intimité.

Murena 2, powered by @e_mydata is redefining mobile experience. This pro-privacy open source deGoogled operating system ensures your data stays yours. Join us in defending your #privacy. Back our @Indiegogo campaign and pre-order your deGoogled Murena 2. https://t.co/4zF8xAhzub pic.twitter.com/vL5QTfRktt — murena.com (@MurenaCom) November 21, 2023

Malgré un premier modèle en demi-teinte, la /e/ Foundation revient en 2023 avec un nouveau modèle, le Murena 2. Celui-ci voit son offre de confidentialité renforcée. Par exemple, le châssis de l’appareil est équipé de deux commutateurs permettant, pour l’un de couper micro et caméras, pour l’autre de déclencher le mode avion tout en coupant les sons du téléphone, en un seul geste. Mais, pour convaincre, encore faut-il que l’appareil offre un confort technique à la hauteur du marché.

Murena 2 : quelles sont ses caractéristiques techniques ?

Car le Murena 2 se positionne comme un smartphone moyen de gamme, notamment au travers de son tarif : 449 €, en tant que backer si vous soutenez le projet sur Indiegogo. Alors, est-il à la hauteur de ce positionnement ? Il est à noter une montée en puissance de la fiche technique de l’appareil. Tout d’abord, côté photos, avec un module principal à trois capteurs, l’un à 64 Mpx, un ultra grand-angle à 13 Mpx, un zoom à 5 Mpx. Le module frontal reste cependant à 25 Mpx.

Autre évolution notable, l’écran du Murena 2, qui dispose d’une dalle Amoled Full HD+ de 6,43 pouces, en remplacement de la dalle LCD Full HD+ du modèle précédent. Du reste, on retrouve une alimentation par batterie de 4 000 mAh avec charge rapide USB-C (18 Watts). L’ensemble étant propulsé par un processeur à huit cœurs (modèle non précisé) ainsi qu’une mémoire vive de 8 Go et 128 Go de stockage (extensible en microSD). Un appareil qui, du coup, ne devrait pas faire tâche dans le milieu de gamme.

/e/ : un OS sans Google mais compatible avec vos applications

Côté OS, le Murena 2 rempile avec le système d’exploitation /e/. Celui-ci, basé sur Android, propose une version épurée de toute interaction avec Google, après un intense travail d’analyse et de nettoyage par les équipes de la /e/ Foundation. Pour aller au bout de sa logique, le système d’exploitation vient avec son propre magasin d’applications, souvent avec des services venant en remplacement de ceux de Google. Il est toutefois possible d’installer la plupart des applications Android classiques.

Enfin, /e/ OS vous permet de suivre toutes vos données, au travers de l’App Lounge : il est ainsi possible d’analyser la confidentialité offerte par n’importe quelle application, en consultant la liste d’autorisations nécessaires ou encore au travers d’une note de confidentialité, basée sur ces permissions ainsi que le nombre de pisteurs présents dans la solution. Pisteurs qui peuvent d’ailleurs être contrôlés depuis un Centre de confidentialité, véritable tour de contrôle de votre vie privée sur mobile.

Un OS vraiment orienté autour de la confidentialité donc, qui équipera le Murena 2 après avoir fait tourner la première version de cette gamme. Mais, on a une bonne nouvelle pour conclure ! Le système d’exploitation /e/ peut être installé sur un certain nombre d’appareils. Bon, le processus peut être complexe, alors on vous propose un tutoriel complet pour y arriver !

Si vous souhaitez acheter le Murena 2, sa sortie est prévue en janvier 2024. Pour l’heure, vous pouvez précommander le smartphone depuis la page de financement participatif Indiegogo, au prix de 449 €.