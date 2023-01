Mozilla corrige un bug de Firefox… 15 ans après son signalement

Ce n’était pas un bug très très grave, mais il a été signalé il y a très longtemps. Dans Firefox 2, en 2008 pour être exact. Le problème c’est que lors du passage à Firefox 3.5, le problème a persisté et que cela continuait encore jusqu’il y a quelques jours. Comme il s’agissait d’un bug « non critique » et « non prioritaire » avec une sévérité S3 (sur une échelle de 1 à 5), il a été laissé sur le bord de la route pendant toutes ces années.

L’intitulé du bug n°426117 ?

« Lors de l’upload d’un fichier dans un formulaire HTML, si le fichier n’est pas lisible en raison d’une autorisation, la tâche échoue silencieusement ». Bref, aucune notification ne s’affiche pour vous dire qu’il y a un problème et Firefox ne fait rien. Pas de quoi fouetter un chat d’autant que cela ne fait pas planter le logiciel.

Un autre bug de 23 ans qui ne sera jamais patché

Mais ils sont consciencieux chez Mozilla et 15 après ils ont quand même pondu un correctif qui sera ajouté lors de la prochaine mise à jour. Le plus rigolo c’est que ce bug découle d’un autre bug encore plus ancien, le n°47009 qui lui date de 23 ans ! Ce dernier est lui aussi dans la catégorie S3, mais il ne sera probablement jamais patché à moins qu’un développeur indépendant ne se penche dessus, car il est dans la catégorie P5 des priorités : « Will not fix, but will accept a patch. » On vous laisse traduire.