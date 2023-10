Motorola : bientôt un téléphone flexible à votre poignet ?

La révélation du concept phone de Motorola a eu lieu au Lenovo Tech World, un événement annuel destiné à la présentation d’innovations dans le monde de la tech. Le thème de la conférence de cette année, tenue les 24 et 25 octobre dernier à Austin, était AI for All. Un thème qui ne concerne pas du tout le prototype dévoilé par la marque américaine.

Pas d’IA, donc, pour le fabricant américain, mais du pliable. Alors que les téléphones pliables se répandent sur le marché des smartphones à vitesse grand V, Motorola a voulu pousser le concept jusqu’au bout avec une innovation bluffante. C’est ainsi que la marque a présenté lors du Lenovo Tech World 2023 un concept phone entièrement flexible.

Motorola's just launched a flexible concept phone that can be worn on your wrist.

Really interesting way of fusing the smartwatch and the phone, but I personally would NOT trust this thing to stay on my wrist 😅 – Thoughts? pic.twitter.com/9AjZLzi94j

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) October 26, 2023