Mon Netflix : une nouvelle fonctionnalité incontournable pour votre compte !

Dans son communiqué, Netflix présente cette nouveauté comme le guichet unique de vos films et séries. L’écran est uniquement disponible sur smartphone, depuis un bouton qui remplace, dans le menu de l’application, celui des téléchargements. Le géant du streaming explique cette fonctionnalité comme la volonté de faire gagner du temps à l’utilisateur dans sa recherche de contenu, notamment en déplacement.

Pour faire simple, Mon Netflix est en fait une sorte d’historique de vos activités sur la plateforme, avec un boost algorithmique pour suivre vos goûts du moment. Sur ce nouvel onglet, vous pourrez donc retrouver un certain nombre d’informations :

Une sorte de grand fourre tout, venant tout de même répondre à l’une des plus grandes attentes des utilisateurs : l’ajout d’un historique d’activité Netflix. Un bon point donc pour cet ajout.

Le déploiement mondial de la fonctionnalité a été annoncé pour le 24 juillet. Dans un premier temps, sur iPhone, puis à partir d’août sur Android. L’onglet Mon Netflix ne sera présent que sur smartphone, ne vous attendez donc pas à retrouver cet écran sur PC, tablette ou sur l’appli de votre box et de votre TV. Cependant, les informations et suggestions qui y sont affichées se nourrissent de toute votre activité, quel que soit l’écran concerné.

Gardez à l’esprit que plus vous interagissez avec Netflix et dites ce que vous aimez […] plus l’onglet Mon Netflix sera fourni.

– Communiqué Netflix