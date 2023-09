Mode sombre : on vous ment !

Depuis quelques années, le mode sombre est devenu un réel argument marketing. À tel point que certaines mises à jour de logiciels ou d’applications mettent en avant la disponibilité de ce thème lumineux. Si on lui prête de nombreux bienfaits pour les yeux, dans les faits, il n’en est rien.

Pour commencer, qu’est-ce que le mode sombre ? Il s’agit d’une apparence assombrie d’un écran qui donne l’impression d’une relaxation visuelle, en comparaison avec le mode lumineux classique. D’abord apparu sur PC, ce thème s’est répandu sur mobiles, tablettes et même télévisions, en même temps que les craintes quant à l’impact des écrans sur notre vue.

Comment marche réellement le mode sombre ?

Dans les faits, si un grand nombre de fabricants mettent en avant un mode sombre, peu d’entre eux communiquent sur sa mise en application réelle. Tout d’abord, il faut comprendre que ce dark mode peut fonctionner selon deux méthodes :

DIM, pour dimming, qui n’est en réalité qu’une inversion de la colorimétrie des pixels.

Lights Out, qui éteint totalement un pixel, une option surtout disponible sur les écrans OLED.

Vous l’aurez deviné, seul le second mode impacte réellement la luminosité du smartphone. Mais, par choix économique ou manque d’implication, la plupart des fabricants optent pour le premier choix et, plus précisément, le PWM dimming.

C’est quoi le PWM dimming ?

Pour simuler un mode sombre, la plupart des smartphones, même avec un écran OLED, optent donc pour cette méthode. Il s’agit de l’émission d’un signal PWM, pour Pulse Width Modulation, avec une atténuation des couleurs. En d’autres termes, votre écran clignote des centaines de fois par seconde en diffusant des couleurs sombres, sans pour autant diminuer la luminosité réelle de l’appareil.

Mode sombre : un mensonge organisé ?

En réalité, la seule distinction entre le mode lumineux et le mode sombre réside dans les couleurs affichées, car les deux utilisent des signaux PWM. Ces signaux sont notoirement associés à des maux de tête et à d’autres désagréments, un phénomène médicalement désigné sous le nom de modulation temporelle de la lumière. De plus, le mode dim impacte tout autant la batterie que le mode lumineux.

Alors, des fabricants comme Samsung tentent d’équilibrer en combinant le mode « lights out » et le PWM dimming, mais les effets sur les yeux et la consommation de la batterie demeurent préoccupants. Pire encore, certains, comme Google, prétendent offrir un véritable mode sombre avec des pixels noirs, alors qu’en réalité, ils utilisent simplement un fond sombre basé sur le PWM.

Sommes-nous donc condamnés à utiliser de faux modes sombres toute notre vie ? Bien sûr, il existe des solutions, comme le mode light out ou encore le DC-dimming, une technologie alternative qui réduit également la luminosité émise par les pixels. Mais, par choix économique, les fabricants ne semblent pas vouloir changer leur stratégie…